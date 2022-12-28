Салаты, которые можно приготовить без света и плиты: праздничные рецепты

Приготовить праздничный стол в условиях отключения света довольно сложно. И если с освещением еще можно что-то придумать на кухне, то заменить работу плиты будет совсем нечем.
Какие салаты можно приготовить из разных ингредиентов без света и плиты - читайте в подборке Styler.
Для блюд, в которых нужно использовать продукты без обработки на плите, можно использовать много продуктов. Вам пригодятся:
Мясные ингредиенты можно подготовить заранее - например, отварить куриное филе. Его можно держать в холодильнике 2-3 дня или даже заморозить заранее. Также можно отварить яйца, которые несколько дней могут храниться при низкой температуре.
Если вы не хотите рисковать или не было возможности отварить мясные продукты заранее, то вам на помощь придут готовые варианты - копченая курица, грудинка, колбаса или ветчина.
Отлично для салатов подойдут различные консервации - соленые или маринованные огурцы, грибы, тунец, фасоль, кукуруза, горошек.
Для заправки салата можно использовать майонез, соус из сметаны с горчицей, оливковое масло.
Куриный салат с фасолью и грибами
Филе нарезаем соломкой, грибы - пластинками, лук - полукольцами или четвертинками. Лук для этого салата желательно замариновать: опустить в горячую воду, добавить немного сахара, соль и уксус. Подержать в растворе 10 минут. Фасоль промыть водой. Смешать все ингредиенты и заправить соусом.
Салат из крабовых палочек и фасоли
Фасоль промыть водой, выложить в миску, нарезать маринованные огурцы и крабовые палочки. Лук - полукольцами. Все ингредиенты смешать и заправить майонезом. Соль и перец - по вкусу. Если у вас есть отварные яйца - они станут отличной добавкой к этому салату.
Фото: Куриный салат с фасолью
Тунец с сыром
Тунец порежьте кубиками, сыр - тоже. Болгарский сладкий перец и огурец - полосками. Этот салат можно выкладывать на листья салата и заправить зеленью и любым салатным соусом - по вкусу.
Салат "Венеция"
Огурцы (можно взять свежие или маринованные), сыр, ветчину - нарезать соломкой и выложить в салатник. Добавить морковь. С кукурузы слить жидкость и добавить в салат.
Все ингредиенты хорошо перемешать, заправить майонезом. Солить и перчить - по вкусу. Если хочется больше остроты - можно добавить зубчик чеснока.
Фото: Салат из крабовых палочек с фасолью
Салат из моркови с сыром
Сырую морковь помыть, очистить и натереть на крупной терке. Таким же способом натереть твердый сыр. Если есть яйца - добавляйте их в салат, можно мелко покрошить ножом или натереть на терку. Добавьте чеснок и мелко рубленную зелень, перемешайте и заправьте майонезом.
Салат с курицей и помидорами
Мясо нарежьте соломкой. Плавленый сыр - натереть на терке. Помидоры нарезать полукольцами или взять коктейльные - на 4 части. Выдавить чеснок и добавить немного зеленого лука. Соль и перец - по вкусу. Заправить соусом, сметаной или майонезом.
Салат "Днестр"
Капусту мелко нашинковать в миску, немного отжать, чтобы она стала мягкой. Колбасу или ветчину нарежьте соломкой. Смешайте с капустой и добавьте горошек. Заправьте майонезом и перемешайте.
Фото: Салат "Днестр"
Салат с огурцами и горошком
Огурцы нужно мелко нарезать, яйца нашинковать ножом, сыр натереть на крупной терке. С горошка слейте воду и добавьте его в салат. Измельчите 1-2 зубчика чеснока, добавьте заправку и немного зелени. Также в этот салат можно добавить сухарики и копченую ветчину.
Салат с крабовыми палочками
Отварите яйца, нарежьте их кубиками. Также нужно нарезать крабовые палочки и огурцы. Добавьте мелко рубленную зелень. С кукурузы слейте жидкость и смешайте с салатом. Заправьте майонезом.
Фото: Салат из моркови с кукурузой
Салат с ананасами
Это салат готовится перед подачей на стол, так как он быстро пускает сок. Сливаем жидкость от ананасов, даем им немного стечь на дуршлаг. Нарезаем твердый сыр кубиками, потом также нарезаем ананасы и заправляем салат ложкой майонеза или сметаны.
Салат из фасоли
Слейте жидкость из фасоли и кукурузы. Смешайте их в салатнике. Добавьте мелко рубленную зелень. Заправьте сметаной. Перед подачей посыпьте сухариками. Их можно сделать самостоятельно. В этот салат можно добавить нарезанную копченую курицу и пару зубчиков чеснока.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как сделать бюджетный новогодний салат со шпротами.
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