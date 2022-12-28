Салаты, которые можно приготовить без света и плиты: праздничные рецепты

Какие ингредиенты вам могут подойти для салатов

Для блюд, в которых нужно использовать продукты без обработки на плите, можно использовать много продуктов. Вам пригодятся:

Морковь

Лук

Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)

Чеснок

Капуста (свежая и квашеная)

Авокадо

Листья салата

Свежий огурец

Болгарский перец

Помидоры

Мясные ингредиенты можно подготовить заранее - например, отварить куриное филе. Его можно держать в холодильнике 2-3 дня или даже заморозить заранее. Также можно отварить яйца, которые несколько дней могут храниться при низкой температуре.

Если вы не хотите рисковать или не было возможности отварить мясные продукты заранее, то вам на помощь придут готовые варианты - копченая курица, грудинка, колбаса или ветчина.

Отлично для салатов подойдут различные консервации - соленые или маринованные огурцы, грибы, тунец, фасоль, кукуруза, горошек.

Для заправки салата можно использовать майонез, соус из сметаны с горчицей, оливковое масло.

Самые простые рецепты салатов

Куриный салат с фасолью и грибами

Куриное филе (копченое или отварное) - 250 г

Маринованные шампиньоны - 200 г

Консервированная фасоль - ½ банки

Лук - 1 шт.

Майонез или соус из сметаны и горчицы - 3 ст. ложки.

Филе нарезаем соломкой, грибы - пластинками, лук - полукольцами или четвертинками. Лук для этого салата желательно замариновать: опустить в горячую воду, добавить немного сахара, соль и уксус. Подержать в растворе 10 минут. Фасоль промыть водой. Смешать все ингредиенты и заправить соусом.

Салат из крабовых палочек и фасоли

Фасоль - 1 банка

Крабовые палочки - 400 г

Лук - 1 шт.

Маринованные огурцы - 6-7 шт.

Майонез - 2 ст. ложки

Соль и перец - по вкусу

Фасоль промыть водой, выложить в миску, нарезать маринованные огурцы и крабовые палочки. Лук - полукольцами. Все ингредиенты смешать и заправить майонезом. Соль и перец - по вкусу. Если у вас есть отварные яйца - они станут отличной добавкой к этому салату.

Фото: Куриный салат с фасолью

Тунец с сыром

Тунец кусочками - 1 б.

Моцарелла или сыр фета - 150 г

Сладкий перец - 100 г

Свежий огурец - 1 шт.

Зелень

Соус к салатам

Тунец порежьте кубиками, сыр - тоже. Болгарский сладкий перец и огурец - полосками. Этот салат можно выкладывать на листья салата и заправить зеленью и любым салатным соусом - по вкусу.

Салат "Венеция"

Ветчина или варено-копченая колбаса - 150 г

Твердый сыр - 200 г

Морковь по-корейски - 200 г

Консервированная кукуруза - 1 банка

Огурец - 2 шт.

Майонез - для заправки

Огурцы (можно взять свежие или маринованные), сыр, ветчину - нарезать соломкой и выложить в салатник. Добавить морковь. С кукурузы слить жидкость и добавить в салат.

Все ингредиенты хорошо перемешать, заправить майонезом. Солить и перчить - по вкусу. Если хочется больше остроты - можно добавить зубчик чеснока.

Фото: Салат из крабовых палочек с фасолью

Салат из моркови с сыром

Морковь - 4 шт.

Яйца отварные - 4 шт.

Твердый сыр - 200 г

Чеснок - 2 зубчика

Майонез

Зелень

Сырую морковь помыть, очистить и натереть на крупной терке. Таким же способом натереть твердый сыр. Если есть яйца - добавляйте их в салат, можно мелко покрошить ножом или натереть на терку. Добавьте чеснок и мелко рубленную зелень, перемешайте и заправьте майонезом.

Салат с курицей и помидорами

Копченая курица - 300 г

Плавленый сыр - 2 шт.

Помидоры - 2-3 шт.

Зеленый лук

Чеснок - 1-2 зубчика

Сметана или салатный соус - 2 ложки

Мясо нарежьте соломкой. Плавленый сыр - натереть на терке. Помидоры нарезать полукольцами или взять коктейльные - на 4 части. Выдавить чеснок и добавить немного зеленого лука. Соль и перец - по вкусу. Заправить соусом, сметаной или майонезом.

Салат "Днестр"

Капуста белокочанная - 500 г

Копченая ветчина или колбаса - 200 г

Горошек консервированный - 1 б.

Майонез

Зелень

Соль, перец - по вкусу

Капусту мелко нашинковать в миску, немного отжать, чтобы она стала мягкой. Колбасу или ветчину нарежьте соломкой. Смешайте с капустой и добавьте горошек. Заправьте майонезом и перемешайте.

Фото: Салат "Днестр"

Салат с огурцами и горошком

Сыр - 150 г

Соленые (или маринованные) огурцы - 2 шт.

Консервированный горошек - ½ банки

Яйца - 2 шт.

Чеснок - 1-2 зубчика

Зелень

Майонез

Огурцы нужно мелко нарезать, яйца нашинковать ножом, сыр натереть на крупной терке. С горошка слейте воду и добавьте его в салат. Измельчите 1-2 зубчика чеснока, добавьте заправку и немного зелени. Также в этот салат можно добавить сухарики и копченую ветчину.

Салат с крабовыми палочками

Яйца - 4 шт.

Крабовые палочки - 250 г

Огурец - 2 шт.

Кукуруза - 1 б.

Зеленый лук

Майонез или соус

Отварите яйца, нарежьте их кубиками. Также нужно нарезать крабовые палочки и огурцы. Добавьте мелко рубленную зелень. С кукурузы слейте жидкость и смешайте с салатом. Заправьте майонезом.

Фото: Салат из моркови с кукурузой

Салат с ананасами

Банка консервированных ананасов

Твердый сыр - 200 г

Майонез или сметана

Это салат готовится перед подачей на стол, так как он быстро пускает сок. Сливаем жидкость от ананасов, даем им немного стечь на дуршлаг. Нарезаем твердый сыр кубиками, потом также нарезаем ананасы и заправляем салат ложкой майонеза или сметаны.

Салат из фасоли

Консервированная фасоль - 1 б.

Консервированная кукуруза - 1 б.

Сухарики - по вкусу

Зеленый лук

Сметана

Слейте жидкость из фасоли и кукурузы. Смешайте их в салатнике. Добавьте мелко рубленную зелень. Заправьте сметаной. Перед подачей посыпьте сухариками. Их можно сделать самостоятельно. В этот салат можно добавить нарезанную копченую курицу и пару зубчиков чеснока.