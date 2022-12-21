Чем можно заменить ингредиенты в Оливье и не испортить вкус салата
Праздничный стол не обходится без любимого салата миллиона украинцев - салата Оливье. В последние годы все чаще стали звучать призывы избавиться от советского культа салата на Новый год, и многие кулинары начали предлагать с рецептом экспериментировать.
Какие ингредиенты в Оливье можно заменить и при этом не испортить вкус салата - читайте в Styler ниже.
Чем заменить горошек
Если вы не любите горошек или хотите его заменить, чтобы усовершенствовать салат, то попробуйте:
- Консервированную кукурузу
- Каперсы
- Отварную фасоль или нут
Каперсы добавят горчинку, кукуруза - сладости, а вот нут или фасоль - немного изменят вкус, но не испортят.
Чем заменить колбасу
Кстати, колбаса в салате Оливье - именно с советских времен. Изначально в рецептуре было мясо - жареные рябчики. А еще вареные раковые шейки, оливки и трюфели. Со временем из оригинального рецепта Люсьена Оливье остались разве что только овощи. Поэтому можно смело экспериментировать с мясным ингредиентом:
- ветчина
- отварная телятина
- жареная курица
- телятина
- крольчатина
- филе индейки
Самый лучший вкус получается, если использовать запеченное мясо или обжаренное - сочное и со специями.
Чем заменить соленые огурцы
Заменить соленые огурцы можно солеными грибами. В крайнем случае - маринованными кабачками. Если вы решите брать грибы, то выбирайте твердые и пружинистые - белые или опята.
А что с овощами?
Заменить большинство овощей в Оливье сложно, так как именно они дают сытость и определенные нотки вкуса. Если вы хотите полностью изменить салат, то возьмите рис или топинамбур. Также многие готовят Оливье без моркови или без лука.
Но самый лучший вариант - взять меньше картофеля, моркови, а вместо репчатого лука - зеленый.
Чем можно заменить яйца
Если вы готовите Оливье без мяса, но с грибами - то яйца можно не добавлять. Еще можно покрошить маринованные шампиньоны. Как вариант - натереть твердый сыр молочных сортов.
А кроме куриных яиц в салат можно смело использовать перепелиные.
Рецепт домашнего Оливье
- Картофель - 3 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Перепелиные яйца - 4 шт.
- Ветчина - 150 г
- Консервированный горошек - 3 ст. ложки
- Консервированная кукуруза - 3 ст. ложки
- Соленые огурцы - 3-4 шт.
- Майонез домашнего приготовления - 100 г
Картофель и морковь отварить, остудить, почистить и нарезать кубиками. Отварить яйца, остудить, почистить, нарезать кубиками. Потом добавляем огурцы, нарезанные кубиками.
Берем три ст. ложки консервированного горошка, смешиваем их с 3 ложками консервированной кукурузы и добавляем в салат. Туда же кубиками нарезаем ветчину.
Последним в салат добавляем лук, так как он может давать горечь. Чтобы он не испортил вкус - можно погрузить его в горячую воду на 2 минуты, потом слить воду и добавить его в салат.
Заправляем домашним майонезом. Солим и перчим по вкусу.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какими салатами можно заменить Оливье на новогоднем столе.
А также мы писали, как приготовить бюджетный салат со шпротами.