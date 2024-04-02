Салат "Витаминка" из 5 ингредиентов: готовится очень легко (видео)

Весна - это время авитаминоза. Чтобы насытить организм полезными веществами, следует правильно питаться. В частности, можно приготовить салат "Витаминка".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу "irinacooklove".
Для салата нужна не острая редиска, которая слегка будет оттенять вкус творога.
Салат заправьте сметаной, можно использовать и домашний йогурт. Кроме зеленого лука, можно добавить укроп, петрушку, рукколу.
Для приготовления понадобятся следующие продукты:
Сначала редиску и зеленый лук нужно помыть и нарезать.
Далее к сыру добавьте редис и зеленый лук. Салат посолите по вкусу, заправьте сметаной и перемешайте.
Салат будет более вкусным, если дать ему 10-15 минут настояться.
@irinacooklove Салат «вітамінка» домашній сир - 350 гр редиска - 6 шт зелена цибуля - за смаком сметана - 2 ст.л сіль Рецепт 1.Редиску нарізати півкільцями, цибулю - дрібненько. 2.Сир розім‘яти виделкою, додати редиску, цибулю, сметану та сіль. Ретельно перемішати. Смачного #україна #рецепт #рецепти #cooking #food #рецептиукраїнською #салат #салати #салатики #салатик #вітаміни #домашнійсир #редиска оригінальний звук - Готую з любов‘ю
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