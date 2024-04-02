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Салат "Вітамінка" з 5 інгредієнтів: готується дуже легко (відео)

Як приготувати салат "Вітамінка" (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Весна - це час авітамінозу. Щоб наситити організм корисними речовинами, варто правильно харчуватись. Зокрема, можна приготувати салат "Вітамінка".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку "irinacooklove".

Список інгредієнтів

Для салату потрібна не гостра редиска, яка злегка відтінятиме смак домашнього сиру.

Салат заправте сметаною, можна використовувати й домашній йогурт. Крім зеленої цибулі, можна додати кріп, петрушку, руколу.

Для приготування знадобляться такі продукти:

  • сир домашній - 250 г
  • редиска - 7 шт.
  • сметана - 2 ст.л
  • сіль - до свого смаку
  • цибуля зелена - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку редиску й зелену цибулю потрібно помити та нарізати. 

Далі до сиру додайте редиску й зелену цибулю. Салат посоліть за смаком, заправте сметаною та перемішайте.  

Салат буде смачнішим, якщо дати йому 10-15 хвилин настоятися. 

@irinacooklove Салат «вітамінка» домашній сир - 350 гр редиска - 6 шт зелена цибуля - за смаком сметана - 2 ст.л сіль Рецепт 1.Редиску нарізати півкільцями, цибулю - дрібненько. 2.Сир розім‘яти виделкою, додати редиску, цибулю, сметану та сіль. Ретельно перемішати. Смачного #україна #рецепт #рецепти #cooking #food #рецептиукраїнською #салат #салати #салатики #салатик #вітаміни #домашнійсир #редиска оригінальний звук - Готую з любов‘ю
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