Получите большой урожай: вот что нужно добавить в почву во время посева редиски
Редис - один из ранних овощей, богатый витаминами. Чтобы правильно посадить и вырастить редиску, нужно следовать советам, благодаря которым урожай получится хорошим.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал об огородничестве "Півтори сотки".
Как правильно сажать редиску
В марте редис можно сеять на грядках, если температура почвы прогрелась до +5°C. Посадить редиску в открытую почву совсем не сложно, если знать некоторые секреты огородников.
Следует помнить, что редис любит рыхлую почву. После того, как вскопаете грядку, то добавьте к ней немного биогумуса - органического удобрения.
Проведите рядки для посадки семян на расстоянии примерно 8 см друг от друга, глубина должна быть не более 2-3 см.
Эксперт советует полить рядки раствором фитоспорина - популярного биофунгицида, который огородники используют для профилактики и лечения грибковых и бактериальных болезней растений.
Семена редиса разложите на расстоянии 5 см друг от друга, можно использовать спичечный коробок. В конце присыпьте семена землей и ждите всходов.
По времени растет редис быстро, около трех-четырех недель. Корнеплоды созревают в течение 18-20 дней после появления всходов, на прорастание которых уйдет от трех до 12 дней. Все зависит от погоды, ухода и сорта редиса.
Что не любит редис
Прежде, чем начать выращивать редис, следует знать, чего овощ не переносит:
- жару (выше 20 градусов, оптимально для роста - 10-18 ºС)
- засуху и сухую почву (менее 70% влажности), но и "переливать" тоже плохо
- свет (если световой день более 12 часов, этот овощ следует затенять)
- глубокую посадку
- свежий навоз (не удобряйте им, если хотите сочные и крупные корнеплоды)
Если придерживаться правил, то у вас получится вырастить крепкий и вкусный редис.
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