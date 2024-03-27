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Получите большой урожай: вот что нужно добавить в почву во время посева редиски

Среда 27 марта 2024 13:45
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Получите большой урожай: вот что нужно добавить в почву во время посева редиски Как правильно сажать редис (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Редис - один из ранних овощей, богатый витаминами. Чтобы правильно посадить и вырастить редиску, нужно следовать советам, благодаря которым урожай получится хорошим.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал об огородничестве "Півтори сотки".

Как правильно сажать редиску

В марте редис можно сеять на грядках, если температура почвы прогрелась до +5°C. Посадить редиску в открытую почву совсем не сложно, если знать некоторые секреты огородников.

Следует помнить, что редис любит рыхлую почву. После того, как вскопаете грядку, то добавьте к ней немного биогумуса - органического удобрения.

Проведите рядки для посадки семян на расстоянии примерно 8 см друг от друга, глубина должна быть не более 2-3 см.

Эксперт советует полить рядки раствором фитоспорина - популярного биофунгицида, который огородники используют для профилактики и лечения грибковых и бактериальных болезней растений.

Семена редиса разложите на расстоянии 5 см друг от друга, можно использовать спичечный коробок. В конце присыпьте семена землей и ждите всходов.

По времени растет редис быстро, около трех-четырех недель. Корнеплоды созревают в течение 18-20 дней после появления всходов, на прорастание которых уйдет от трех до 12 дней. Все зависит от погоды, ухода и сорта редиса.

Что не любит редис

Прежде, чем начать выращивать редис, следует знать, чего овощ не переносит:

  • жару (выше 20 градусов, оптимально для роста - 10-18 ºС)
  • засуху и сухую почву (менее 70% влажности), но и "переливать" тоже плохо
  • свет (если световой день более 12 часов, этот овощ следует затенять)
  • глубокую посадку
  • свежий навоз (не удобряйте им, если хотите сочные и крупные корнеплоды)

Если придерживаться правил, то у вас получится вырастить крепкий и вкусный редис.

Раньше мы сообщали, кому нельзя есть редис и в чем настоящая польза.

Также мы писали, как изменились цены в Украине на овощи.

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