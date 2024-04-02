Салат "Витаминка" из 5 ингредиентов: готовится очень легко (видео)

Весна - это время авитаминоза. Чтобы насытить организм полезными веществами, следует правильно питаться. В частности, можно приготовить салат "Витаминка".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу "irinacooklove".

Салат будет более вкусным, если дать ему 10-15 минут настояться.

Далее к сыру добавьте редис и зеленый лук. Салат посолите по вкусу, заправьте сметаной и перемешайте.

Сначала редиску и зеленый лук нужно помыть и нарезать.

Салат заправьте сметаной, можно использовать и домашний йогурт. Кроме зеленого лука, можно добавить укроп, петрушку, рукколу.

Для салата нужна не острая редиска, которая слегка будет оттенять вкус творога.

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