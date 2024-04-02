Салат "Вітамінка" з 5 інгредієнтів: готується дуже легко (відео)

Весна - це час авітамінозу. Щоб наситити організм корисними речовинами, варто правильно харчуватись. Зокрема, можна приготувати салат "Вітамінка".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку "irinacooklove".

Салат буде смачнішим, якщо дати йому 10-15 хвилин настоятися.

Далі до сиру додайте редиску й зелену цибулю. Салат посоліть за смаком, заправте сметаною та перемішайте.

Спочатку редиску й зелену цибулю потрібно помити та нарізати.

Салат заправте сметаною, можна використовувати й домашній йогурт. Крім зеленої цибулі, можна додати кріп, петрушку, руколу.

Для салату потрібна не гостра редиска, яка злегка відтінятиме смак домашнього сиру.

Раніше ми повідомляли, що потрібно додати у ґрунт під час посіву редиски.

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