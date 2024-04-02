Салат "Вітамінка" з 5 інгредієнтів: готується дуже легко (відео)
Весна - це час авітамінозу. Щоб наситити організм корисними речовинами, варто правильно харчуватись. Зокрема, можна приготувати салат "Вітамінка".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку "irinacooklove".
Список інгредієнтів
Для салату потрібна не гостра редиска, яка злегка відтінятиме смак домашнього сиру.
Салат заправте сметаною, можна використовувати й домашній йогурт. Крім зеленої цибулі, можна додати кріп, петрушку, руколу.
Для приготування знадобляться такі продукти:
- сир домашній - 250 г
- редиска - 7 шт.
- сметана - 2 ст.л
- сіль - до свого смаку
- цибуля зелена - до свого смаку
Легкий спосіб приготування
Спочатку редиску й зелену цибулю потрібно помити та нарізати.
Далі до сиру додайте редиску й зелену цибулю. Салат посоліть за смаком, заправте сметаною та перемішайте.
Салат буде смачнішим, якщо дати йому 10-15 хвилин настоятися.
@irinacooklove Салат «вітамінка» домашній сир - 350 гр редиска - 6 шт зелена цибуля - за смаком сметана - 2 ст.л сіль Рецепт 1.Редиску нарізати півкільцями, цибулю - дрібненько. 2.Сир розім‘яти виделкою, додати редиску, цибулю, сметану та сіль. Ретельно перемішати. Смачного #україна #рецепт #рецепти #cooking #food #рецептиукраїнською #салат #салати #салатики #салатик #вітаміни #домашнійсир #редиска оригінальний звук - Готую з любов‘ю
Раніше ми повідомляли, що потрібно додати у ґрунт під час посіву редиски.
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