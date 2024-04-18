Яичный салат на гренках: идеальная закуска, когда гости уже на пороге

Иногда бывает так, что гости уже на пороге, а угощать их нечем. В такой ситуации вашим спасением станет простой и вкусный яичный салат, который подается на гренках.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

4 яйца

2,5 столовых ложки майонеза (желательно сделать его самостоятельно, но допускается и магазинный вариант)

2 маринованного огурца (корнишон)

укроп и зеленый лук - по вкусу

1 чайная ложка дижонской горчицы

соль и перец - по вкусу

хлеб для гренок.

Начнем приготовление. Сначала сделайте гренки. Для этого нужно нарезать белый хлеб, затем подсушить его в духовке. Обычно для того, чтобы хлеб стал сухим и хрустящим, нужно около 5 минут.

А пока подсушивается хлеб, начинайте делать салат. Нарежьте огурцы, сваренные яйца. Затем добавляйте майонез, горчицу, измельченные зелень и лук, соль и перец. Тщательно все перемешайте, а затем выкладывайте салат на гренки.

После этого подавайте блюдо на стол. Вкусный и весенний салат станет удачным дополнением к любому блюду и может подаваться как самостоятельная закуска.