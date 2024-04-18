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Яичный салат на гренках: идеальная закуска, когда гости уже на пороге

Четверг 18 апреля 2024 16:03
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Яичный салат на гренках: идеальная закуска, когда гости уже на пороге Как приготовить салат из яиц (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Иногда бывает так, что гости уже на пороге, а угощать их нечем. В такой ситуации вашим спасением станет простой и вкусный яичный салат, который подается на гренках.

Как приготовить быструю закуску, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯбПоїла".

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 2,5 столовых ложки майонеза (желательно сделать его самостоятельно, но допускается и магазинный вариант)
  • 2 маринованного огурца (корнишон)
  • укроп и зеленый лук - по вкусу
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы
  • соль и перец - по вкусу
  • хлеб для гренок.

Начнем приготовление. Сначала сделайте гренки. Для этого нужно нарезать белый хлеб, затем подсушить его в духовке. Обычно для того, чтобы хлеб стал сухим и хрустящим, нужно около 5 минут.

А пока подсушивается хлеб, начинайте делать салат. Нарежьте огурцы, сваренные яйца. Затем добавляйте майонез, горчицу, измельченные зелень и лук, соль и перец. Тщательно все перемешайте, а затем выкладывайте салат на гренки.

После этого подавайте блюдо на стол. Вкусный и весенний салат станет удачным дополнением к любому блюду и может подаваться как самостоятельная закуска.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что звезды "МастерШеф" показали рецепт жареной на угле скумбрии.

Кроме того, недавно стало известно, как приготовить соус "Тартар".

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