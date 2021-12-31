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Салат" Мімоза " без майонезу: такої ніжності ви точно не пробували!

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П'ятниця 31 грудня 2021 09:10
Салат" Мімоза " без майонезу: такої ніжності ви точно не пробували! Фото: Як приготувати салат "Мімоза" за оригінальним рецептом без майонезу (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитий салат "Мімоза" готують різними способами. Основний інгредієнт - рибні консерви. Їх змішують з овочами і яйцями, а заправляють обов'язково майонезом.

Однак цей салат можна приготувати й більш оригінально, без майонезу. І цей салат вийде дуже ніжним. Незвичайний рецепт улюбленого салату - читайте в матеріалі Styler нижчий.

Інгредієнт:

  • Консервований тунець - 2 маленькі банки або одна побільше
  • Яйця - 3 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Зелена цибуля - ½ пучка.
  • М'який сир - 250 г (можна використовувати сир типу Філадельфії або Фету)
  • Сіль, перець - на смак

Спосіб приготування:

Яйця потрібно відварити круто, дати охолонути. Потім натерти на дрібній тертці або подрібнити за допомогою вилки.

Тунець вийняти з баночки та подрібнити, змішати з яйцями. В отриману пасту додати м'який сир і добре вимішати.

Цибулину нарізати дуже дрібно, нашаткувати зелену цибулю. Можна використовувати обидві цибулі, а можна тільки зелену – до свого смаку.

Змішати цибулю з сирно-тунцевою пастою. Добре вимішати весь салат. При необхідності можна додати дрібку солі та чорного меленого перцю.

Викласти в салатник, прикрасити зеленню.

Також цей салат можна використовувати в якості як доповнення до брускетти або для святкових кошиків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати три ідеальних новорічних салати всього з трьох інгредієнтів.

А також розповідали про те, як зробити майонез самостійно за рецептами шеф-кухарів.

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