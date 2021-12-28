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Салат "Марфа" називають серйозним конкурентом "Олів'є": готується легко і швидко!

Автор: Світлана Мащенко

Легкий і швидкий в приготуванні салат "Марфа" називають серйозним конкурентом традиційного "Олів'є", який багато хто подає на новорічний стіл.

Як приготувати цю страву з незвичайною назвою і простими інгредієнтами - читайте нижче в матеріалі Styler.

Готують "Марфу" по-різному, але ми пропонуємо вам спробувати безпрограшний варіант: з часником і курячим філе.

Інгредієнти для салату:

  • Куряче філе - 200 г
  • Мариновані огірки - 2 шт. середнього розміру
  • Цибуля для салатів - 1 шт.
  • Часник - 1 зуб.
  • Яйця курячі - 3 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Сир - 100 г
  • Майонез в якості соусу
  • Сіль за смаком

Скріншот: процес приготування салату "Марфа"

Покрокове приготування салату

Насамперед слід добре промити куряче філе під проточною водою, а потім відварити без солі до готовності. Відварити моркву і яйця круто.

Цибулю для салату можна замінити ріпчастою, але обов'язково ошпарити окропом, щоб вся гіркота пішла.

Часник очистити від шкірки, після чого подрібнити зручним способом (часничницею або ж на дрібній тертці).

Порізати яйця, моркву, куряче філе, а також огірки на кубики невеликого розміру. Цибулю подрібнити ножем.

Сир натерти на тертці або порізати невеликими кубиками за бажанням.

Взяти зручну ємність і відправити в неї нарізані інгредієнти. Додати майонез, сіль і перець на свій смак.

Гарненько все перемішати і подати на стіл.

Такий салат можна прикрасити на свій смак, наприклад, маслинами, маринованими печерицями, пір'ям кропу або петрушки. Кріп також можна додати в майонез.

Раніше ми писали також, як приготувати салат "Робін-Бобін", який називають братом Олів'є.

Також експерти розповіли, як довго можна зберігати новорічні страви.

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