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Готовим "ленивые" хачапури на завтрак: 15 минут и блюдо уже на тарелке

Пятница 26 апреля 2024 07:32
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Готовим "ленивые" хачапури на завтрак: 15 минут и блюдо уже на тарелке Как быстро приготовить хачапури из сулугуни (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Если вы не знаете, что приготовить на завтрак или перекус - попробуйте сделать "быстрые" хачапури с сыром. Они жарятся на сковороде и очень вкусные. А рецепт очень простой, блюдо готовится всего за 15 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯбПоїла".

Для того чтобы приготовить "ленивые" хачапури, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • половина чайной ложки сахара
  • 1 чайная кровать соли
  • 150 миллилитров молока
  • 100 граммов муки
  • 150 грамм сыра сулугуни
  • масло (для жарки)
  • сливочное масло (для того, чтобы смазать готовые хачапури).

Начнем приготовление. Взбейте яйцо с солью и сахаром. Затем добавляйте молоко, еще раз вымешайте все венчиком.

А после этого постепенно всыпайте просеянную муку. Вымешивайте тесто, пока оно не станет похожим на жидкую сметану.

Натрите сыр сулугуни, а затем добавляйте его в тесто. Хорошо все вымешайте и начинайте жарить "ленивые" хачапури. Разогрейте на среднем огне сковороду, налейте немного растительного масла.

Затем выливайте тесто, чтобы оно было не очень тонким (толщиной примерно 8 миллиметров). Осторожно разровняйте жидкий блинчик ложкой и накройте его крышкой. Подождите около 4 минут, за это время нижняя сторона должна прожариться.

Затем переверните хачапури на другую сторону. И дожарьте "лепешку" под крышкой еще 4 минуты. Подавайте блюдо на стол еще горячим, предварительно смажьте верхнюю сторону хачапури кусочком масла.

Напомним, на днях мы уже рассказывали, как сварить суп Минестроне.

Кроме того, недавно стало известно, как приготовить чесночный соус "Айоли".

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