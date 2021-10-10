Саакашвілі з-за ґрат розповів про стосунки з Ясько: "велика історія кохання"

Він написав пост трьома мовами: англійською, українською та грузинською, який назвав "для тих, хто цікавиться особистим життям".

"Ми давно живемо разом, як сім'я з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, І я відчуваю себе благословенним", - зазначив колишній президент Грузії.

Саакашвілі опублікував спільну фотку з Ясько.

(фото: facebook.com/SaakashviliMikheil)

Він також попросив поважати його особисте життя і не турбувати екс-дружину Сандру Рулофс.

"Я прошу людей поважати наше приватне життя, а також приватність Сандри, до якої я ставлюся з глибокою прихильністю, повагою і вдячний їй за неймовірне спільне життя", - додав він.

Саакашвілі заявив, що в даний час він зосереджений на своїй боротьбі і продовжує голодування.

"Я ставлюся до цього вкрай серйозно і налаштований дійти до кінця", - заявив він.

Хто така Ліза Ясько

Дівчина закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона є магістром політології. Крім того, Ясько закінчила Школу державного управління Блаватника в Оксфордському університеті.

Народним депутатом вона стала в 2019 році. У цьому ж році її обрали головою постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).