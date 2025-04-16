Цены на яйца резко упали перед Пасхой: почему именно сейчас и что дальше

Цены на яйца продолжают снижаться перед Пасхой. Почему стоимость яиц падает перед праздниками и стоит ли ждать еще большего снижения цен?

Подробнее о ситуации с ценами на яйца - в материале РБК-Украина .

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Яйца продолжают дешеветь

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, цена на десяток не фасованных куриных яиц за последние 2 недели уменьшилась на 5,2%. Этот тренд сохраняется уже вторую неделю подряд, что является нетипичным для предпасхального периода, когда спрос обычно растет. Если 28 марта десяток яиц стоил 60,85 гривны, то 11 апреля была зафиксирована цена 57,68 гривны за десяток яиц категории С1.

Интересно, что обычно именно накануне Пасхи украинцы покупают яйца в больших объемах - не только для праздничного стола, но и для окрашивания и приготовления традиционной выпечки. Но в этом году увеличение производства компенсировало спрос, поэтому дефицита не наблюдалось.

"Удешевление произошло вслед за предыдущим подорожанием в марте", – отметил в комментарии РБК-Украина Катеринич Олег, главный научный сотрудник государственной опытной станции птицеводства Института животноводства НААН.

Причины удешевления

По состоянию на март 2025 года украинские птицефабрики произвели более 962 млн яиц, что значительно больше, чем в январе - 784 млн или феврале - 787 млн, согласно публикации Виталия Коваля, министра аграрной политики и продовольствия. Производители вышли на сезонные пики производительности, в частности благодаря лучшим погодным условиям.

"В частном секторе это особенно заметно - повышается количество яиц даже в мелких хозяйствах, которые вносят свою долю в общее предложение", - объясняет РБК-Украина аналитик украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

По его словам, весна является традиционно активным периодом для восстановления птицепоголовья. Хозяйства обновляют поголовье кур, увеличивают объемы производства, и это также способствует снижению цены.

На стоимость влияет не только сезон

Большую роль в конечной стоимости яиц играют себестоимость кормов, затраты на электроэнергию, логистику и даже курс валют, ведь некоторые добавки импортируются.

Эксперт украинского клуба аграрного бизнеса отметил, что на сегодня больше всего давят на себестоимость высокие цены на корма и нестабильные расходы на энергоносители. "Это две ключевые переменные, которые формируют розничную стоимость", - добавил он.

К примеру, цены на зерновые и кукурузу, основные компоненты кормов, весной 2025 года остаются высокими из-за геополитической ситуации и колебаний на мировых рынках. Но несмотря на это, внутреннее производство пока в состоянии балансировать ситуацию.

Фото: Какая сегодня розничная стоимость яиц и будет ли цена снижаться (Виталий Носач, РБК-Украина)

Розничные цены на яйца

Хотя средняя оптовая цена на яйца продолжает снижаться, розничная стоимость в супермаркетах и на рынках остается достаточно разной. Все зависит от бренда, способа упаковки, места продажи и даже формата магазина.

По состоянию на 14 апреля 2025 года наблюдаем такие средние цены по всеукраинским торговым сетям:

Лукьяновский рынок, Киев (домашние яйца) - 80 грн за 10 штук. Продукт фермерского типа, часто без упаковки, из домашних хозяйств.

Auchan - 52 грн за 10 яиц (продаются поштучно).

АТБ - 63,40 грн за упаковку из десяти яиц.

METRO - 69,58 грн за упаковку из десяти яиц.

Сильпо - 76,11 грн за упаковку из десяти яиц.

Сильно ли подешевеют яйца после Пасхи

Несмотря на то, что Пасха - это пик потребительского спроса, роста цен в этом году не произошло. Это обнадеживающий сигнал для покупателей, впрочем, не гарантия дальнейшего удешевления.

"Рисков для стабильных поставок нет, ведь мы входим в сезон, когда предложение растет - особенно благодаря хозяйствам населения. Но не стоит ожидать, что цена существенно упадет", – прогнозирует аналитик из УКАБ.

Катеринич Олег также отмечает, что произойдет сезонное удешевление яиц и стоимость может упасть ниже 50 гривен за десяток.

Снижение цен на яйца перед Пасхой стало неожиданным, но приятным для украинцев. Однако существенного удешевления ожидать не стоит - затраты на производство остаются высокими, а внешние риски никуда не исчезли. В ближайшее время рынок яиц, скорее всего, будет оставаться стабильным, но внимательным к изменениям на рынке кормов и энергоносителей.