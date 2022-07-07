"З ним надійніше, як з добрим другом": як українці реагують на відставку Бориса Джонсона
Борис Джонсон оголосив про відставку, але продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра Великої Британії до вибору нового лідера уряду. На ухвалення такого рішення вплинула низка відставок міністрів після гучного скандалу з п'яним дебошем заступником головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті Громад Кріса Пінчера.
58-річний Джонсон також зазначив у своєму зверненні 7 липня, що Лондон і далі підтримуватиме Україну в протистоянні російському повномасштабному вторгненню.
Рішення британського прем'єра викликало значний резонанс у світі та бурхливу реакцію українців - у соціальних мережах відхід Джонсона активно коментують чиновники, громадські діячі та прості громадяни.
Звучать багато слів підтримки на адресу британського прем'єра, який зарекомендував себе надійним другом України й активно лобіював передачу нашій країні необхідної допомоги для оборони від російських загарбників, а також для підтримки біженців, вимушених шукати притулок у Британії.
"Бути лідером - це називати російське зло злом і брати відповідальність в найбільш кризові часи. Бути лідером - це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую Борису Джонсону за те, що розуміє загрозу російського монстра і завжди в передовій підтримці України", - зазначив радник глави офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Бути лідером – це називати російське зло злом та брати відповідальність у найбільш кризові часи. Бути лідером-це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую @BorisJohnson за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України. pic.twitter.com/1opeCavijf- Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022
- Це спланована диверсія проти держави, яка допомагає Україні.
- Точно нова людина не буде так допомагати як Джонсон.
- Ні, тільки не це! путінська зграя попрацювала
- Це дуже погана новина, нам буде важко без його підтримки!
- І все ж сумно. Звичайно, залишиться другом України, а ми назавжди будемо йому вдячні!
- Ох ці окультні ігри еліт...
Фото: скрін коментарів facebook.com
"Бориса Джонсона нам буде не вистачати. І справа не у підтримці Британії - з цим все буде нормально. Брити все одно будуть в авангарді. А от емоцію та харизму Бориса замінити складно. Та й зачіска унікальна.
Для Бориса ідеалом завжди був Черчилль. А той йшов та повертався. Бажаємо цього і Джонсону, і якнайшвидше. Україні з ним надійніше, як з добрим другом, а друзі в міжнародній політиці багато вартують", - пише колишній глава МЗС України Павло Клімкін у Facebook.
Відео: Борис Джонсон оголосив про рішення піти у відставку
- Як, без нього, він став нашим!
- Щирий друг України! Дякую!
- Все буде добре. Він любить Україну, залишиться вірним другом для всього народу.
- Борис Джонсенюк з нами... і не важливо він прем'єр-міністр чи ні...
- Справжньому другу України безмежна вдячність від українського народу!
- У його зачісці свободи більше ніж у росіян
- Нехай краще йде в генсеки NATO
Фото: скрін коментарів facebook.com
"Друзі, сумна новина для всіх українців, прем'єр-міністр Британії та наш великий друг Борис Джонсон йде у відставку з поста прем'єр-міністра і лідера Консервативної партії. На посаді глави уряду він залишиться до осені 2022 року, або поки не буде призначений новий прем'єр-міністр...
Чи вплине відставка Джонсона на допомогу Україні? Для України відставка Джонсона навряд чи щось кардинально змінить. Адже Україні допомагає практично вся Великобританія", - пише Олег Вишняков, почесний консул Ізраїлю в Західному регіоні, у своєму Facebook.
Він також зазначає, що після відставки Джонсона ймовірними наступниками на посаді прем'єра Британії є Бен Уоллес і Ліз Трасс: "так само як і Борис - проукраїнські".
"...Тому не думаю, що в цьому аспекті варто хвилюватись. Хоч знаю, як ми всі, українці, любимо Бориса Джонсона. Для України він залишиться другом з прем’єрством чи без!" - додав Вишняков.
- Я з самого початку порівнював Бориса з Черчиллем. Це - модус вівенді: вони так бачать світ
- Шкода. Яка жалість. Борис Джонсон один з перших простягнув руку допомоги Україні. Він випромінює світло і тепло. Він не боїться бути людиною. Дякую Борис за підтримку і допомогу Україні. Народ України ніколи не забуде, хто був поруч у важку хвилину.
Фото: скрін коментарів facebook.com
Як Борис Джонсон, підтримував Україну і допомагав боротися з російською агресією (фото: t.me/spravdi)
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg назвало головних претендентів на пост прем'єр-міністра Британії.
Детальніше про ситуацію - в матеріалі "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".