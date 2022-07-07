"С ним надежнее, как с добрым другом": как украинцы реагируют на отставку Бориса Джонсона
Борис Джонсон объявил об отставке, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра Великобритании до выбора нового лидера правительства. На принятие такого решения повлияла череда отставок министров после громкого скандала с пьяным дебошем заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в Палате Общин Криса Пинчера.
58-летний Джонсон также отметил в своем обращении 7 июля, что Лондон и далее будет поддерживать Украину в противостоянии российскому полномасштабному вторжению.
Решение британского премьера должность вызвало значительный резонанс в мире и бурную реакцию украинцев - в социальных сетях уход Джонсона активно комментируют чиновники, общественные деятели и простые граждане.
Звучат много слов поддержки в адрес британского премьера, который зарекомендовал себя надежным другом Украины и активно лоббировал передачу нашей стране необходимой помощи для обороны от российских захватчиков, а также для поддержки беженцев, вынужденных искать приют в Британии.
"Быть лидером - это называть российское зло злом и брать ответственность в наиболее кризисные времена. Быть лидером - это первым приехать в Киев, несмотря на ракетные обстрелы. Спасибо Борису Джонсону за то, что понимает угрозу российского монстра и всегда в передовой поддержке Украины", - отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Бути лідером – це називати російське зло злом та брати відповідальність у найбільш кризові часи. Бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую @BorisJohnson за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України. pic.twitter.com/1opeCavijf— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022
- Это спланированная диверсия против государства, которая помогает Украине.
- Точно новый человек не будет так помогать как Джонсон.
- Нет, только не это! путинская свора поработала
- Это очень плохая новость, нам будет тяжело без его поддержки!
- И все же грустно. Конечно, останется другом Украины, а мы навсегда будем ему благодарны!
- Ох эти оккультные игры элит...
Фото: скрин комментариев facebook.com
"Бориса Джонсона нам будет не хватать. И дело не в поддержке Британии - с этим все будет нормально. Брить все равно будут в авангарде. А вот эмоцию и харизму Бориса заменить сложно. Да и прическа уникальная.
Для Бориса идеалом всегда был Черчилль. Он шел и возвращался. Желаем этого и Джонсону, и как можно скорее. Украине с ним надежнее, как с добрым другом, а друзья в международной политике многого стоят", - пишет бывший глава МИД Украины Павел Климкин в Facebook.
Видео: Борис Джонсон объявил о решении уйти в отставку
- Как, без него, он стал нашим!
- Искренний друг Украины! Спасибо!
- Все будет хорошо. Он любит Украину, останется верным другом для всего народа.
- Борис Джонсенюк с нами... и не важно ли он премьер-министр или нет...
- Настоящему другу Украины безграничная благодарность от украинского народа!
- В его прическе свободы больше чем у россиян
- Пусть лучше идет в генсеки NATO
Фото: скрин комментариев facebook.com
"Друзья, печальная новость для всех украинцев, премьер-министр Британии и наш великий друг Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии. В должности главы правительства он останется до осени 2022 года, или пока не будет назначен новый премьер-министр...
Повлияет ли отставка Джонсона на помощь Украине? Для Украины отставка Джонсона вряд ли что-то кардинально изменит. Ведь Украине помогает практически вся Великобритания", - пишет Олег Вишняков, почетный консул Израиля в Западном регионе, в своем Facebook.
Он также отмечает, что после отставки Джонсона вероятными преемниками на посту премьера Британии являются Бен Уоллес и Лиз Трасс: "так же как и Борис - проукраинские".
"...Поэтому не думаю, что в этом аспекте следует волноваться. Хотя знаю, как мы все, украинцы, любим Бориса Джонсона. Для Украины он остается другом с премьерством или без!" - добавил Вишняков.
- Я с самого начала сравнивал Бориса с Черчиллем. Это - модус вивенди: они так видят мир
- Жаль. Какая жалость. Борис Джонсон один из первых протянул руку помощи Украине. Он излучает свет и тепло. Он не боится быть человеком. Спасибо Борис за поддержку и помощь Украине. Народ Украины никогда не забудет, кто был рядом в трудную минуту.
Фото: скрин комментариев facebook.com
Как Борис Джонсон, поддерживал Украину и помогал бороться с российской агрессией (фото: t.me/spravdi)
Напомним, ранее издание Bloomberg назвало главных претендентов на пост премьер-министра Британии.
Подробнее о ситуации - в материале "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки".