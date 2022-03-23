Найкращі рецепти млинців на молоці або воді, які підійдуть для будь-якої начинки
Тонкі млинці - універсальна страва, яку не можна не любити. У них можна загорнути, як солону, так і солодку начинку, отримавши і основну страву і десерт. Причому молоко в рецепті можна замінити водою. У смаку вони трохи втратять, але стануть більш економними.
Найпростіші рецепти - читайте нижче.
Млинці "3 склянки"
- Молоко - 200 мл (1 склянка)
- Вода - 200 мл (1 склянка)
- Борошно - 160 г (1 склянка)
- Яйце - 3 шт.
- Сіль -1/2 ч. ложки
- Цукор - 1 ст. ложка
- Рослинна олія - 3 ст. ложки.
У миску розбийте три яйця, додайте сіль і цукор, добре збийте. Половину борошна просійте в миску, перемішайте.
Влийте склянку молоко будь-якої жирності, перемішайте. Додайте решту борошна. Перемішайте.
Влийте склянку крутого окропу і при цьому постійно помішуйте тісто. В кінці додайте рослинну олію і знову добре вимішайте тісто.
Сковороду змастіть маслом, наливайте млинці та смажте з кожного боку до золотистого кольору.
Млинці на дріжджовому тесті
- Свіжі дріжджі - 20 г
- Цукор - 1-2 ст. ложки
- Молоко - 3 склянки
- Яйця - 2 шт.
- Вершкове масло - 75 г
- Рослинна олія - 1-2 ст. ложки
- Борошно - 2 склянки
- Сіль - ½ ч. ложки.
Дріжджі розкришіть в миску, додайте цукор і розітріть. Додаємо пів склянки теплого молока і перемішуємо. Просіваємо в миску неповну склянку борошна і ретельно перемішуємо.
Ставимо миску з опарою в тепле місце на 10-15 хвилин. Як тільки маса збільшилася у два рази та з'явилися бульбашки - замішуємо тісто.
Відокремлюємо жовтки від білків, жовтки - в тісто. Додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо.
Далі додаємо борошно і молоко невеликими порціями. Після кожного - добре перемішуємо. В кінці вливаємо рослинну олію. Ще раз перемішуємо і ставимо в тепле місце на 10-15 хвилин.
Потім збиваємо білки в густу піну і додаємо їх в тісто. І ще раз добре перемішуємо.
Розігріваємо сковороду і перед першим млинцем змащуємо її маслом. Потім випікаємо млинці з кожного боку до золотистого кольору.
Французькі млинці (на три порції)
- Яйця - 2 шт.
- Молоко - 160 мл
- Вершкове масло - 35 г
- Борошно - 60 г
- Цукор - 5 г
- Сода - 2 г
- Сіль - щіпка
- Олія для смаження
Збиваємо два яйця, додаємо дрібку солі та цукор. Перемішуємо 2-3 хвилини віночком. Наливаємо холодне молоко - перемішуємо до появи пінки.
Розтоплюємо вершкове масло і даємо йому охолонути, вливаємо в миску, знову перемішуємо.
У борошно додаємо соду - на кінчику ножа. Додаємо борошно в миску. Швидко вимішуємо тісто.
Нагріваємо сковороду, змащуємо її маслом. На один млинець потрібно не більше двох столових ложок тіста. Обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору.
Французькі млинці відмінно підходять для будь-яких начинок.