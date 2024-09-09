Научная фантастика, которая вас поразит и запомнится. 5 таких остросюжетных фильмов
Если вы любите увлекательные кинематографические истории, не представляете фильм без ярких спецэффектов и персонажей, то следующая подборка может быть для вас интересной.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лентах из жанра научно-фантастических - они поразят вас своей небанальностью.
"Проект Адам"
Лента рассказывает о пилоте-истребителе Адаме Риде, который после аварийной посадки может путешествовать во времени. Он знакомится с 12-летней версией себя; объединяет с этим парнем усилия для того, чтобы спасти мир.
"Ex Machina"
В центре сюжета - программист, который выигрывает поездку на неделю в дом генерального директора компании. Там перед ним стоит задача - испробовать новый искусственный интеллект и узнать, на что действительно он способен.
"Время"
Научно-фантастический фильм рассказывает историю мужчины, которого несправедливо обвиняют в убийстве. Он пытается выжить в будущем, где люди перестают стареть в 25-летнем возрасте. Однако они продолжают жить только при условии, что могут себе это позволить. Данный сюжет поразит вас непредсказуемостью, остротой и уникальностью.
"Люси"
Лента знакомит зрителя с молодой американкой, которая не по собственной воле, но становится наркокурьером в Тайване. Инновационные наркотики, о которых идет речь в фильме, пробуждают в ее организме сверхъестественные способности и кардинально изменяют ее жизнь. Главную роль здесь сыграла Скарлетт Йоханссон.
"Атлас"
Это еще одна кинокартина из жанра научно-фантастического кинематографа. В ней рассказывается об искусственном интеллекте, которому не доверяет аналитик из отдела борьбы с терроризмом. Однако случается так, что искусственный мозг может стать единственным оружием в борьбе против работа, восставшего против людей.
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