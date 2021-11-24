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NASA проведе випробування космічного корабля для захисту Землі від астероїдів

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Середа 24 листопада 2021 06:02
NASA проведе випробування космічного корабля для захисту Землі від астероїдів Фото: NASA проведе випробування космічного корабля для захисту Землі від астероїдів (nasa.gov)
Автор: Анна Полисученко

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) проведе випробування космічного корабля DART. Після зіткнення з астероїдом він повинен змінити траєкторію його польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

"DART - це керована планетарним захистом перевірка технологій запобігання зіткнення Землі з небезпечним астероїдом. Проект DART стане першою демонстрацією техніки кінетичного ударного механізму, що дозволяє змінити рух астероїда в космосі", - йдеться в повідомленні.

У космос апарат доставить ракета-носій американської компанії SpaceX Falcon 9, який стартує з бази космічних сил Ванденберг в Каліфорнії о 22:21 23 листопада за місцевим часом (08:21 24 листопада за часом Києва). Трансляцію запуску апарату можна буде спостерігати на офіційному каналі YouTube NASA.

За розрахунками NASA, після виходу у відкритий космос, космічний корабель DART відокремиться від ракети-носія, розгорне сонячні батареї і почне зближення з подвійним астероїдом Дідімос - Диморфос, який, як і Земля, обертається навколо Сонця. Як очікується, апарат зіткнеться з меншим з них - Диморфосом - на швидкості близько 24 тис.км/год восени 2022 року. В результаті зіткнення орбіта 160-метрового Диморфоса, який обертається навколо більшого Дідіма, повинна відхилитися "на частку відсотка".

Раніше ми писали, що NASA відправить на місяць бурову установку: названо місце посадки модуля.

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