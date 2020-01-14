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Я завжди поруч! Притула зворушливо привітав дружину з днем народження (фото)

STYLERПерсони    14.01.2020 - 16:07
Я завжди поруч! Притула зворушливо привітав дружину з днем народження (фото)
Сергій Притула привітав дружину з днем народження (Фото: instagram.com/siriy_ua)

Сергій Притула показав фото дружини-іменинниці на березі моря

Сергій Притула чуттєво привітав дружину Катерину з днем народження і подякував за підтримку та любов, а також за сімейний затишок. Шоумен і волонтер опублікував в Instagram фото іменинниці в смарагдовій сукні на узбережжі.

Відомий актор і телеведучий ніжно назвав свою дружину "намистинкою".

"З Днем Народження, намистинко! Дякую, що ти завжди поруч! За підтримку і любов. За доглянутих дітей і сімейний затишок! За те, що коли важко, ти це "гасиш", а коли добре - ти "каталізатор"! Будь здорова і май натхнення до праці! Я завжди поруч! Люблю!" - підписав Притула знімок.

38-річний Сергій Притула раніше був одружений на Юлії Андрійчук з Тернополя. У 2008 році у пари народився син Дмитро. Однак через деякий час подружжя розлучилося.

Влітку 2015-го артист зв'язав себе узами шлюбу з Катериною Сопельник з Донецька. Пара познайомилася під час роботи на телеканалі. 27 липня 2017 року у Сергія та Катерини народилася донька Соломія.

Я завжди поруч! Притула зворушливо привітав дружину з днем народження (фото)

Дружина Притули Катерина (Фото: instagram.com/siriy_ua)

Користувачі мережі залишилися в захваті від привітання Притули і високо оцінили ніжні слова, сказані дружині-іменинниці.

  • Яке гарне привітання від чоловіка! З Днем народження!
  • Які красиві слова, вітаю;
  • Вітаю. Так радісно, що у вас така чудова дружина, яка надихає енергією. Бажаю, щоб ваша любов не згасала!
  • З Днем народження, всього найкращого вашій намистинці!
  • Які гарні слова ... З іменинницею!

Я завжди поруч! Притула зворушливо привітав дружину з днем народження (фото)

Скрін коментарів instagram.com/siriy_ua

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