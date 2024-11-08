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"Подъемная сила": крутой фильм-ода авиации ВСУ можно смотреть онлайн

Пятница 08 ноября 2024 18:13
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"Подъемная сила": крутой фильм-ода авиации ВСУ можно смотреть онлайн Кадр из фильма "Подъемная сила"
Автор: Иванна Пашкевич

С 8 ноября украинцы могут смотреть онлайн фильм "Подъемная сила", рассказывающий об авиации ВСУ и показывающий кухню военных пилотов изнутри.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, как посмотреть ленту и больше интересных деталей о ней.

Где смотреть фильм "Подъемная сила"

Эксклюзивная премьера документальной ленты, благодаря которой можно узнать больше об армейской авиации Украины через призму реальных историй и впечатляющих кадров, состоялась на MEGOGO.

Отметим также, что социальная инициатива "Смотри как слышно" обеспечила перевод фильма на жестовой язык, чтобы люди с нарушением слуха имели доступ к контенту.

О чем фильм

Этот фильм стал настоящим взглядом на внутренний мир армейской авиации Украины, открывая малоизвестные аспекты службы пилотов, инженеров, авианаводчиков и борттехников, ежедневно рискующих жизнью, защищая нашу страну с неба.

Режиссером картины выступил Александр Стратиенко, а команда AEROTIM во главе с авиатором Тимуром Фаткуллиным сделала все возможное, чтобы максимально реалистично показать условия и опасности, с которыми сталкиваются военные.

"Мы получили много приятных отзывов, но больше всего запомнились слова 12-летнего мальчика, переданные его мамой: “После просмотра этого фильма я чувствую себя в безопасности, потому что увидел, какие у нас крутые пилоты". Этот отзыв дал нам понять, что мы достигли того, к чему стремились – показали авиацию, хардкор, экшн и любовь", – делится трогательным воспоминанием о реакции зрителей Фаткуллин.

&quot;Подъемная сила&quot;: крутой фильм-ода авиации ВСУ можно смотреть онлайн

Где смотреть фильм "Подъемная сила" (фото: instagram.com/army.aviation.ua)

Фильм предлагает не только визуально увлекательные сцены, но и насыщенное идеологическое содержание, в центре которого - человечность. Это кино не навязывает искусственного патриотизма, а показывает настоящих людей, их мечты, мотивацию и мужество.

Авторы сохранили искренность в рассказе о защитниках неба, избегая чрезмерной идеализации, что делает ленту эмоционально близкой зрителю. Также они уверены: им удалось передать все эмоции - от авиационного драйва до хрупкой истории любви и спасения людей в окруженном Мариуполе.

"Это фильм о людях, которые делают невозможно возможным, об украинских героях, истории которых будут вдохновлять еще долго", - добавляет режиссер.

&quot;Подъемная сила&quot;: крутой фильм-ода авиации ВСУ можно смотреть онлайн&quot;Подъемная сила&quot;: крутой фильм-ода авиации ВСУ можно смотреть онлайн&quot;Подъемная сила&quot;: крутой фильм-ода авиации ВСУ можно смотреть онлайн

Где смотреть фильм "Подъемная сила" (фото: instagram.com/army.aviation.ua)

Благотворительная миссия

Отметим, что в настоящее время AEROTIM вместе с Фондом "Повернися живим" собирают средства для поддержки передовых авианаводчиков (ПАН) из 18-й бригады армейской авиации.

Цель состоит в том, чтобы собрать 1,2 млн грн для приобретения специальных гарнитур с защищенной связью, которые обеспечат надежную координацию боевых операций на передовой.

Присоединиться к сбору может любой желающий по этой ссылке, пополнив monoбанк.

&quot;Подъемная сила&quot;: крутой фильм-ода авиации ВСУ можно смотреть онлайн&quot;Подъемная сила&quot;: крутой фильм-ода авиации ВСУ можно смотреть онлайн

​​​Где смотреть фильм "Подъемная сила" (фото: instagram.com/army.aviation.ua​​ ​​)

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