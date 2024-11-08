"Подъемная сила": крутой фильм-ода авиации ВСУ можно смотреть онлайн
С 8 ноября украинцы могут смотреть онлайн фильм "Подъемная сила", рассказывающий об авиации ВСУ и показывающий кухню военных пилотов изнутри.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, как посмотреть ленту и больше интересных деталей о ней.
Где смотреть фильм "Подъемная сила"
Эксклюзивная премьера документальной ленты, благодаря которой можно узнать больше об армейской авиации Украины через призму реальных историй и впечатляющих кадров, состоялась на MEGOGO.
Отметим также, что социальная инициатива "Смотри как слышно" обеспечила перевод фильма на жестовой язык, чтобы люди с нарушением слуха имели доступ к контенту.
О чем фильм
Этот фильм стал настоящим взглядом на внутренний мир армейской авиации Украины, открывая малоизвестные аспекты службы пилотов, инженеров, авианаводчиков и борттехников, ежедневно рискующих жизнью, защищая нашу страну с неба.
Режиссером картины выступил Александр Стратиенко, а команда AEROTIM во главе с авиатором Тимуром Фаткуллиным сделала все возможное, чтобы максимально реалистично показать условия и опасности, с которыми сталкиваются военные.
"Мы получили много приятных отзывов, но больше всего запомнились слова 12-летнего мальчика, переданные его мамой: “После просмотра этого фильма я чувствую себя в безопасности, потому что увидел, какие у нас крутые пилоты". Этот отзыв дал нам понять, что мы достигли того, к чему стремились – показали авиацию, хардкор, экшн и любовь", – делится трогательным воспоминанием о реакции зрителей Фаткуллин.
Где смотреть фильм "Подъемная сила" (фото: instagram.com/army.aviation.ua)
Фильм предлагает не только визуально увлекательные сцены, но и насыщенное идеологическое содержание, в центре которого - человечность. Это кино не навязывает искусственного патриотизма, а показывает настоящих людей, их мечты, мотивацию и мужество.
Авторы сохранили искренность в рассказе о защитниках неба, избегая чрезмерной идеализации, что делает ленту эмоционально близкой зрителю. Также они уверены: им удалось передать все эмоции - от авиационного драйва до хрупкой истории любви и спасения людей в окруженном Мариуполе.
"Это фильм о людях, которые делают невозможно возможным, об украинских героях, истории которых будут вдохновлять еще долго", - добавляет режиссер.
Где смотреть фильм "Подъемная сила" (фото: instagram.com/army.aviation.ua)
Благотворительная миссия
Отметим, что в настоящее время AEROTIM вместе с Фондом "Повернися живим" собирают средства для поддержки передовых авианаводчиков (ПАН) из 18-й бригады армейской авиации.
Цель состоит в том, чтобы собрать 1,2 млн грн для приобретения специальных гарнитур с защищенной связью, которые обеспечат надежную координацию боевых операций на передовой.
Присоединиться к сбору может любой желающий по этой ссылке, пополнив monoбанк.
Где смотреть фильм "Подъемная сила" (фото: instagram.com/army.aviation.ua )
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