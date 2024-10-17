Разрушительный градус Луны. Названо самое неудачное время для важных дел в четверг

В четверг, 17 октября, Луна окажется в разрушительном градусе. Поэтому определенные дела следует не планировать на первую половину суток.

17-го октября с 10:22 до 11:56 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Овна.️

"Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и награду за свою стойкость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку, а также притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию", - отметила астролог.

В Овне этот градус дает много врагов, поражения, препятствия, ловушки, зависть, лицемерие, наглость, злость, оккультные способности, коварство, мстительность, неустойчивость характера, слабую волю, ущерб, неприятности, плохие привычки и плохие компании.

Также он заставляет вести секретные игры и создавать вокруг себя хаос. Такой градус может делать из человека послушное оружие в руках злых сил. Наибольшую опасность представляют гордыня, страх и неумение владеть своими эмоциями, особенно в экстремальной ситуации.

"Не назначайте на этот период (с 10:22 до 11:56) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны. Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - подчеркнула эксперт.

"Если лично для себя ничего не желать по функциям планеты или светила в разрушительном градусе, а видеть страдания других и помогать им, только тогда можно получить награду", - резюмировала она.