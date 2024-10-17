Руйнівний градус Місяця. Названо найбільш невдалий час для важливих справ у четвер

У четвер, 17 жовтня, Місяць опиниться у руйнівному градусі. Через це певні справи варто не планувати на першу половину доби.

17-го жовтня з 10:22 до 11:56 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Овну.️

"Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку, а також притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри", - зазначила астролог.

В Овні цей градус дає багато ворогів, поразку, перепони, пастки, заздрість, лицемірство, нахабство, злісність, окультні здібності, підступність, мстивість, нестійкість характеру, слабку волю, збитки, неприємності, погані звички та погані компанії.

Також він змушує вести таємні ігри та створювати навколо себе хаос. Такий градус може робити з людини слухняну зброю в руках злих сил. Найбільшу небезпеку становлять гординя, страх і невміння володіти своїми емоціями, особливо в екстремальній ситуації.

"Не призначайте на цей період (з 10:22 до 11:56) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця. Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - наголосила експерт.

"Якщо особисто для себе нічого не бажати за функціями планети або світила у руйнівному градусі, а бачити страждання інших і допомагати їм, лише тоді можна отримати винагороду", - резюмувала вона.