Таро-гороскоп на неделю: кто избавится от проблем, а кто окажется на распутье

Новая неделя, в 14 по 20 октября, может оказаться непростой. Кому-то придется попрощаться с прошлым, а кому-то - дать отпор врагам.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro .

Овен

Судя по всему, уже на этой неделе у вас появится желание закончить начатые дела или отправиться в небольшое путешествие. И если вы готовы к приключениям, то не отказывайте себе в этой маленькой радости. Однако не забывайте о том, что обещали сделать ранее.

Телец

В ближайшие дни вам стоит сосредоточиться на себе и на своих желаниях. Займетесь проектом, о котором вы уже давно задумывались. Дайте волю амбициям.

Близнецы

Эта неделя будет очень веселой. Вам не стоит себе отказывать, если вы хотите провести время с друзьями и просто развлечься. Обязательно оставьте в своем сердце место для романтики, она тоже появится в вашей жизни.

Рак

А вам карты Таро советуют провести эту неделю в тишине и спокойствии. Уединение и концентрация на собственных мыслях помогут вам сделать правильный выбор. Ведь уже на днях вы можете оказаться на распутье.

Лев

Эта неделя будет непростой. Вам нужно избавиться от всего, что тянет вас на дно. Скорее всего, к этому вас подтолкнут не очень приятные события.

Дева

Карты Таро советует вам довериться Вселенной. Не пытайтесь действовать по плану и не огорчайтесь, если вы не сможете воплотить в жизнь что-то из задуманного. Вскоре вы поймете, что судьба решила вас осчастливить.

Весы

На этой неделе вы можете услышать слова, которые так долго ждали. Будьте благодарны тем, кто поделится с вами откровенным признанием. Это поможет вам много поменять.

Скорпион

Пришло время навести порядок в жизни. Проанализируйте свои доходы и расходы, если результат проверки вас не устроит - начинайте что-то менять. На этой неделе вы сможете найти новый источник прибыли.

Стрелец

Карты Таро советуют вам заняться работой над ошибками. Кроме этого, подумайте о том, что вы ждете от своей дальнейшей жизни. Скорее всего, вам стоит построить новые планы.

Козерог

На этой неделе вам стоит избегать шумных компаний и знакомств с людьми. Постарайтесь сосредоточиться на своих целях и не позволяйте кому-то сбить вас с правильного пути.

Водолей

Перемены неизбежны, примите это. Новая неделя будет судьбоносной. Вы сможете начать все с чистого листа, однако проститься с прошлым будет непросто.

Рыбы

В ближайшие дни вам стоит настроиться на решительную борьбу с негативом. Дайте отпор тем, кто пытается вас огорчить. Не позволяйте проблемам утащить вас на дно.