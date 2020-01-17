Російське Різдво: нардеп відгуляв свята з російськими зірками в Куршевелі (відео)

Нардеп відпочив на російській вечірці в Альпах (Колаж РБК-Україна)

Нардеп відвідав вечірку з концертом Григорія Лепса в Куршевелі

Народний депутат Верховної Ради України Максим Єфімов провів свою відпустку на знаменитому французькому курорті Куршевель. Там він 7 січня відривався на вечірці з російськими зірками.

Максим Єфімов, нардеп від групи "Довіра", а в минулому скликанні, депутат від "Блоку Петра Порошенко", відвідав в Куршевелі захід під назвою "Російське Різдво". Як повідомляє видання Strana, вечірка проходила 7 січня в ресторані Le Cap Norn, який розташований на висоті 2100 метрів.

Найдешевше місце для однієї людини коштувало $1000. Чим ближче столик був до сцени, тим дорожче була його вартість. У вартість квитка входило меню та один келих просеко. Зі страв пропонувалася фуа-гра з черемхою, карпачо з яловичини з трюфелями й піца з білими трюфелями. На гаряче гостям подавали вершкове ризотто з морським лящем.

Один з гостей заходу розповів, що український нардеп забронював столик ближче до сцени, де місце коштувало близько $10000.

"Вечірка називалася "Російське Різдво" і організовувалася для багатих росіян, які тут катаються на лижах і тусуються. Цей столик в ресторані забронювали завчасно, але інші гості їм весь час цікавилися. Російські бізнесмени та олігархи хотіли сидіти там, ближче до Лепса, підспівувати, але організатори відповідали, що бронь на нього не знімають. Потім виявилося, що його забив український депутат Єфімов зі своєю компанією. Місце за першим столиком під сценою була близько $10 000", - повідомило джерело.

Він додав, що в меню також були млинці з ікрою, за які треба було доплачувати. А ось розважав гостей ресторану російський співак Григорій Лепс.

Як виявилося, депутат Єфімов – великий шанувальник Лепса і він під час концерту йому підспівував.

Український депутат відпочив у Куршевелі з російськими зірками

Максим Єфімов – народний депутат, виграв вибори в Краматорську. Входить в групу "Довіра", яка за деякими даними була створена за участю Офісу президента. Також Єфімов – віцепрезидент Федерації футболу України та президент "Федерації футболу Донецької області". Одружений, має трьох дітей.