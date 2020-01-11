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Красиво жити не заборониш: український чиновник відпочив у Європі за "скажені" гроші (фото)

STYLERПерсони    11.01.2020 - 16:45
Красиво жити не заборониш: український чиновник відпочив у Європі за "скажені" гроші (фото)
Відпочинок за кордоном (колаж РБК-Україна)

Тільки переліт в Італію обійшовся Геннадію Кернесу в 30 000 євро

Мер Харкова Геннадій Кернес полетів відпочивати в Європу на елітний курорт в італійське місто Больцано. Він відправився на відпочинок разом зі своїми друзями на чартерному літаку. Про це повідомляється на сторінці "Схеми" в Facebook.

За даними журналістів, Геннадій Кернес пробув на відпочинку в Італії тиждень і повернувся в Україну 10 січня. Свої слова журналісти підтвердили опублікованими знімками.

Красиво жити не заборониш: український чиновник відпочив у Європі за &quot;скажені&quot; гроші (фото)

Кернес полетів відпочивати в Європу (фото: "Радіо Свобода" і "Схеми")

"Геннадій Кернес тиждень провів у закордонній відпустці. 10 січня він повернувся з Больцано, що в Італії. Літак Cessna 560 Citation XLS + з номером YU-PBB приземлився в харківському аеропорту, де Кернеса чекало авто. До Больцано мер також дістався приватним чартером з бортовим номером YU-TBA - ще 2 січня", - йдеться в публікації.

Серед попутників Кернеса, за інформацією видання, були його цивільна дружина і два бізнесмена, один з яких раніше затримувався поліцією по кримінальній справі.

Красиво жити не заборониш: український чиновник відпочив у Європі за &quot;скажені&quot; гроші (фото)

Кернес полетів відпочивати в Європу (фото: "Радіо Свобода" і "Схеми")

"На борту, крім самого Кернеса, перебували його цивільна дружина Оксана Гайсинська, охоронці, Олег Гончар - таке ж ім'я має бізнесмен з найближчого оточення мера, і Роберт Тедеєв, якого в 2009 році затримували за підозрою в участі в кривавому конфлікті в Голосіївському парку Києва", - додали журналісти.

Компанія-перевізник розповіла, що вартість чартерного перельоту обійшлася топ-чиновнику в 30 000 євро.

Красиво жити не заборониш: український чиновник відпочив у Європі за &quot;скажені&quot; гроші (фото)

Красиво жити не заборониш: український чиновник відпочив у Європі за &quot;скажені&quot; гроші (фото)

Скріншот (facebook.com/corruption.schemes)

Також журналісти з'ясували, скільки харківський мер міг витратити на відпочинок в готелі. Кернес зупинився в Palace Merano, де номери коштують від 300 до 2000 євро за добу.

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