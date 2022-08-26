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Російська шпигунка під виглядом світської левиці багато років морочила голови офіцерам НАТО в Європі: розслідування

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П'ятниця 26 серпня 2022 13:04
Російська шпигунка під виглядом світської левиці багато років морочила голови офіцерам НАТО в Європі: розслідування Російська шпигунка роками морочила голови офіцерам НАТО в Європі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Мешканка РФ Ольга Колобова понад 10 років прожила в Європі під вигаданим ім'ям. У неї була вигадана біографія, підроблений паспорт і під виглядом світської левиці вона втиралася в довіру до відомих людей, а також подружилася з офіцерами НАТО в Неаполі.

Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat, Der Spiegel і La Repubblica.

Перша спроба жити в Європі була невдалою

У 2005 році Колобова намагалася отримати в Перу паспорт на ім'я Марії Адели Куфельт Рівери. Її адвокати надали свідоцтво про народження з РАГСу приморського містечка Кальяо.

Варто відзначити, що свідоцтво було датоване 1978 роком, хоча Колобова народилася в 1982 році. Також були надані документи про хрещення в парафії Крісто Ліберадор в Кальяо.

Але священник цієї церкви документи не підтвердив, бо він був засновником цієї парафії в 1987 році - тобто, через 9 років після передбачуваного хрещення.

Спроба провалилася через підроблені документи й в Перу на неї навіть завели кримінальну справу. У 2006 році вона отримала російський паспорт на ім'я Марії Адели.

Друга спроба легалізації в Європі

ГРУ, а саме до цього відомства відноситься Колобова, не стало придумувати нову легенду і Марія Адела отримала новий паспорт вже в Росії. За вигаданою біографією, Адела працювала провідним фахівцем в МДУ і проживала за адресою в Москві, де ніхто і ніколи про неї не чув.

Марія Адела пізніше розповідала своїм друзям в Європі просто фантастичну історію свого походження. Нібито вона народилася в Кальяо в Перу, батько був німцем, а мама - перуанкою.

Батько їх кинув і мати виховувала її одна. У 1980 році мати поїхала в Радянський Союз, щоб брати участь в Олімпійських іграх. Там мати отримала екстрене повідомлення з Перу і змушена була негайно повернутися додому.

А крихітку Аделу вона залишила під опікою радянської сім'ї, з якою подружилася. Потім мати за донькою так і не повернулася, а Адела виросла в прийомній сім'ї в Росії.

Прийомні батьки поводилися з нею жорстоко. І саме тому Адела після досягнення повноліття захотіла виїхати з РФ в Європу, щоб не жити в цій країні та не виходити там заміж за російського чоловіка.

Російська шпигунка під виглядом світської левиці багато років морочила голови офіцерам НАТО в Європі: розслідування

Фото: Адела і Марсель

Рим, Мальта, Париж, Лондон

Судячи з фото Адела з'явилася в Європі в період з 2009 по 2010 рік. У 2010 році Адела знайомиться на вечірці з редактором британського журналу Cosmopolitan Марсель Д'Арджі Сміт.

Вона розповіла, що вивчає гемологію в Парижі, але часто відвідують Мальту - тут живе її бойфренд. Адела швидко подружилася з Марсель, і та почала вважати її близькою подругою.

По базах даних вдалося виявити, що Адела почала здійснювати регулярні поїздки з Європи до Москви - перша відбулася в жовтні 2011 року. Примітно, що Адела їздила поїздом і пояснювала це аерофобією.

Варто відзначити, що паспорт Адели відрізнявся всього на кілька цифр від паспорта Сергія Федотова, учасника отруєння Скрипалів. Є припущення, що ці паспорти були видані в одному місці та в один час.

Як розповіла Марсель, Адела вивчала гемологію в університеті в Римі, а у 2011 році вирушила в навчальну поїздку до Великобританії. Наприкінці 2011 року Адела переїхала до Парижа, щоб здобути ступінь МВА.

В Італії підтвердили, що Марія Адела спочатку подорожувала за короткостроковими французькими візами, а потім отримала студентську. Часто вона відвідувала і Лондон.

Потім росіянка зареєструвала у Франції власну ювелірну торгову марку Serien і по суті - отримала бізнес-прикриття своєї діяльності шпигунки.

Незрозумілий шлюб

У липні 2012 року Адела вийшла заміж за чоловіка, якого вона назвала італійцем. Але у "італійця" виявилося громадянство Еквадору і Росії. Нібито він народився у російської матері та батька з Еквадору.

І незадовго до весілля він отримав російський паспорт. Шлюб уклали в Римі та після чоловік поїхав у РФ, де отримав статус платника податків.

Ще через рік чоловік Адели знову поїхав до Москви, де помер 13 липня 2013 року у віці 30 років - від подвійної пневмонії та системного червоного вовчака.

Близькі друзі чоловіка були дуже здивовані, що він був одружений - про Марію Аделі вони ніколи не чули та не бачили її. Марія Адела перетнула кордон з РФ тільки через місяць після похорону.

Російська шпигунка під виглядом світської левиці багато років морочила голови офіцерам НАТО в Європі: розслідування

Фото: Адела вийшла заміж

Успіх в Неаполі

У 2013 році Адела зареєструвала в Неаполі власну компанію, яка займалася не тільки виробництвом і продажем ювелірних виробів, але і предметів розкоші. Вона переїхала в невелике містечко біля Неаполя - Позіліпо.

Саме там почався пік кар'єри Адели, як шпигунки ГРУ. За три роки вона стала невіднятною частиною світського життя - відкрила бутік ювелірних виробів і предметів розкоші, перетворила його в модний клуб, де вирувало Світське життя. А потім очолила місцеве відділення благодійної організації Lion's Club.

На сторінці її бутіка зазначено, що компанія створює маленькі твори мистецтва з 1800 року. Адела стверджувала, що була автором багатьох фірмових прикрас. Але виявилося, що вона продавала копійчані дрібнички, які купувала в оптових китайських магазинах.

Але викрита Марія Адела не була і навіть примудрилася запустити концепт-галерею Serein. Там збиралася публіка Неаполя, включаючи місцевих політиків, знаменитостей і підприємців. Саме там Шпигунка завела нові корисні знайомства.

Занурення в НАТО

Найголовнішим досягненням Адели стало отримання посади секретаря в місцевому відділенні благодійної організації у 2015 році - в Lions Club Napoli Monte Nuovo. Це відділення було створене офіцерами НАТО, що базуються в Неаполі.

Марію Аделу їм порекомендували - щоб освіжити активність і залучити нових членів в організацію. Вона відвідувала всі заходи та розвинула величезну активність. І навіть зголосилася сплатити членські внески кожного, коли виникла загроза закриття клубу.

Саме в цій організації Адела регулярно спілкувалася з офіцерами НАТО. Вона подружилася з ними, спілкувалася в соціальних мережах. І деякі зв'язки мали романтичний характер.

Полковник Шелія Браянт, яку вважали близькою до Адели - була генеральним інспектором Військово-Морських сил США в Європі та Африці.

Вона покинула Неаполь у 2018 році та балотувалася в Конгрес від демократів. За словами пані Браянт, історія Адели здалася їй заплутаною і непереконливою. Неясним було і джерело доходу Адели.

Все спілкування полковник і її чоловік зводили до світської балаканини та ставилися до неї поблажливо. Політику Шелія з Аделою не обговорювала, і сама мала обмежений доступ до секретної інформації. Але пам'ятає, що Адела спілкувалася не тільки з американськими, але і з бельгійськими, італійськими та німецькими співробітниками та офіцерами НАТО.

За даними журналістів, Адела мала доступ до багатьох офіцерів НАТО - вона разом з ними відвідувала заходи, приходила до них додому, бувала на щорічних балах НАТО і Корпусу морської піхоти США. Чи мала вона доступ до баз і секретної інформації - невідомо.

Бахрейн

З 2013 року Адела стала регулярно відвідувати Бахрейн - нібито відвідувала ювелірні виставки. У 2014 році з'явилася фотографія, де Адела дарує запонки своєї компанії прем'єр-міністру країни, принцу Халіфі бін Салману Аль Халіфі. Остання поїздка в Бахрейн відбулася у 2017 році.

Чим вона там насправді займалася - невідомо, але там є база ВМС США, де служить понад 7000 солдатів і офіцерів.

Раптова евакуація і рак

У 2018 році Ольга Колобова раптово їде в Москву. Вона не попрощалася зі своїми друзями та нікому нічого не повідомила. З собою вона забрала тільки кішку Луїзу. Через два місяці вона написала в Facebook пост для друзів, де повідомила, що лікується від раку і її волосся знову відросло після хімієтерапії.

А тим часом Колобова отримала в Москві від держави елітну квартиру в комплексі "Селігер Сіті" і купила Audi останньої моделі.

Європейські друзі Адели думали, що вона померла від раку. Але через три роки вона написала Марсель: "Дорога Марсель! Є багато речей, які я не можу (і ніколи не зможу) пояснити! Але сумую за тобою дуже і дуже..."

До 2018 року цифрових слідів Колобової у РФ немає. Але відомо, що у неї три паспорти - один внутрішній і два закордонних.

Російська шпигунка під виглядом світської левиці багато років морочила голови офіцерам НАТО в Європі: розслідування

Фото: Адела-Ольга повернулася в Росію

За старими регіональними базами даних вдалося відстежити, що у 23 роки (у 2005 році) Колобова зареєструвала компанію з торгівлі алкоголем в Краснодарському краї.

Її батько живе в Каменсько-Уральському, очолює військову кафедру і нагороджений орденом За виконання інтернаціонального обов'язку в Іраку, Анголі та Сирії. Колобова, швидше за все, потомствена ГРУшниця.

У 2018-2020 роках вона за короткий термін стала володаркою відразу двох квартир в Москві. Обидві елітні та одна належить державі.

До речі, раніше ми писали про те, Коля Серга став приманкою для шпигунів.

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