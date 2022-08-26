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Русская шпионка под видом светской львицы много лет морочила головы офицерам НАТО в Европе: расследование

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Пятница 26 августа 2022 13:04
Русская шпионка под видом светской львицы много лет морочила головы офицерам НАТО в Европе: расследование Русская шпионка годами морочила головы офицерам НАТО в Европе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Жительница РФ Ольга Колобова более 10 лет прожила в Европе под вымышленным именем. У нее была выдуманная биография, подделанный паспорт и под видом светской львицы она втиралась в доверие к известным людям, а также подружилась с офицерами НАТО в Неаполе.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и La Repubblica.

Первая попытка жить в Европе была неудачной

В 2005 году Колобова пыталась получить в Перу паспорт на имя Марии Аделы Куфельт Риверы. Ее адвокаты предоставили свидетельство о рождении из ЗАГСа приморского городка Кальяо.

Стоит отметить, что свидетельство было датировано 1978 годом, хотя Колобова родилась в 1982 году. Также были предоставлены документы о крещении в приходе Кристо Либерадор в Кальяо.

Но священник этой церкви документы не подтвердил, так как он был основателем этого прихода в 1987 году - то есть, через 9 лет после предполагаемого крещения.

Попытка провалилась из-за поддельных документов и в Перу на нее даже завели уголовное дело. В 2006 году она получила российский паспорт на имя Марии Аделы.

Вторая попытка легализации в Европе

ГРУ, а именно к этому ведомству относится Колобова, не стало придумывать новую легенду и Мария Адела получила новый паспорт уже в России. По выдуманной биографии, Адела работала ведущим специалистом в МГУ и проживала по адресу в Москве, где никто и никогда о ней не слышал.

Мария Адела позже рассказывала своим друзьям в Европе просто фантастическую историю своего происхождения. Якобы она родилась в Кальяо в Перу, отец был немцем, а мама - перуанкой.

Отец их бросил и мать воспитывала ее одна. В 1980 году мать поехала в Советский Союз, чтобы участвовать в Олимпийских играх. Там мать получила экстренное сообщение из Перу и вынуждена была немедленно вернуться домой.

А малютку Аделу она оставила на попечении советской семьи, с которой подружилась. Потом мать за дочкой так и не вернулась, а Адела выросла в приемной семье в России.

Приемные родители обращались с ней жестоко. И именно поэтому Адела после достижения совершеннолетия захотела уехать из РФ в Европу, чтобы не жить в этой стране и не выходить там замуж за русского мужчину.

Русская шпионка под видом светской львицы много лет морочила головы офицерам НАТО в Европе: расследование

Фото: Адела и Марсель

Рим, Мальта, Париж, Лондон

Судя по фото Адела появилась в Европе в период с 2009 по 2010 год. В 2010 году Адела знакомится на вечеринке с редактором британского журнала Cosmopolitan Марсель Д'Арджи Смит.

Она рассказала, что изучает геммологию в Париже, но часто посещают Мальту - тут живет ее бойфренд. Адела быстро подружилась с Марсель, и та начала считать ее близкой подругой.

По базам данных удалось обнаружить, что Адела начала совершать регулярные поездки из Европы в Москву - первая состоялась в октябре 2011 года. Примечательно, что Адела ездила поездом и объясняла это аэрофобией.

Стоит отметить, что паспорт Аделы отличался всего на несколько цифр от паспорта Сергея Федотова, участника отравления Скрипалей. Есть предположение, что эти паспорта были выданы в одном месте и в одно время.

Как рассказала Марсель, Адела изучала геммологию в университете в Риме, а в 2011 году отправилась в учебную поездку в Великобританию. В конце 2011 года Адела переехала в Париж, чтобы получить степень МВА.

В Италии подтвердили, что Мария Адела сначала путешествовала по краткосрочным французским визам, а потом получила студенческую. Часто она посещала и Лондон.

Потом россиянка зарегистрировала во Франции собственную ювелирную торговую марку Serien и по сути - получила бизнес-прикрытие своей деятельности шпионки.

Непонятный брак

В июле 2012 года Адела вышла замуж за мужчину, которого друзьям назвала итальянцем. Но у "итальянца" оказалось гражданство Эквадора и России. Якобы он родился у русской матери и отца из Эквадора.

И незадолго до свадьбы он получил российский паспорт. Брак заключили в Риме и после мужчина поехал в РФ, где получил статус налогоплательщика.

Еще через год муж Аделы снова поехал в Москву, где скончался 13 июля 2013 года в возрасте 30 лет - от двойной пневмонии и системной красной волчанки.

Близкие друзья мужчины были очень удивлены, что он был женат - об Марии Адели они никогда не слышали и не видели ее. Мария Адела пересекла границу с РФ только через месяц после похорон.

Русская шпионка под видом светской львицы много лет морочила головы офицерам НАТО в Европе: расследование

Фото: Адела вышла замуж

Успех в Неаполе

В 2013 году Адела зарегистрировала в Неаполе собственную компанию, которая занималась не только производством и продажей ювелирных изделий, но и предметов роскоши. Она переехала в небольшой городок возле Неаполя - Позилипо.

Именно там начался пик карьеры Аделы, как шпионки ГРУ. За три года она стала неотъемлемой частью светской жизни - открыла бутик ювелирных изделий и предметов роскоши, превратила его в модный клуб, где бурлила светская жизнь. А потом возглавила местное отделение благотворительной организации Lion's Club.

На странице ее бутика указано, что компания создает маленькие произведения искусства с 1800 года. Адела утверждала, что была автором многих фирменных украшений. Но оказалось, что она продавала копеечные безделушки, которые покупала в оптовых китайских магазинах.

Но разоблачена Мария Адела не была и даже умудрилась запустить концепт-галерею Serein. Там собиралась публика Неаполя, включая местных политиков, знаменитостей и предпринимателей. Именно там шпионка завела новые полезные знакомства.

Внедрение в НАТО

Самым главным достижением Аделы стало получение должности секретаря в местном отделении благотворительной организации в 2015 году - в Lions Club Napoli Monte Nuovo. Это отделение было создано базирующимися в Неаполе офицерами НАТО.

Марию Аделу им порекомендовали - чтобы освежить активность и привлечь новых членов в организацию. Она посещала все мероприятия и развила огромную активность. И даже вызвалась оплатить членские взносы каждого, когда возникла угроза закрытия клуба.

Именно в этой организации Адела регулярно общалась с офицерами НАТО. Она подружилась с ними, общалась в социальных сетях. И некоторые связи носили романтический характер.

Полковник Шелия Брайант, которую считали близкой к Аделе - была генеральным инспектором военно-морских сил США в Европе и Африке.

Она покинула Неаполь в 2018 году и баллотировалась в конгресс от демократов. По словам госпожи Брайант, история Аделы показалась ей запутанной и неубедительной. Неясен был и источник дохода Аделы.

Все общение полковник и ее муж сводили к светской болтовне и относились к ней снисходительно. Политику Шелия с Аделой не обсуждала, и сама имела ограниченный доступ к секретной информации. Но помнит, что Адела общалась не только с американскими, но и с бельгийскими, итальянскими и немецкими сотрудниками и офицерами НАТО.

По данным журналистов, Адела имела доступ ко многим офицерам НАТО - она вместе с ними посещала мероприятия, приходила к ним домой, бывала на ежегодных балах НАТО и Корпуса морской пехоты США. Имела ли она доступ к базам и секретной информации - неизвестно.

Бахрейн

С 2013 года Адела стала регулярно посещать Бахрейн - якобы посещала ювелирные выставки. В 2014 году появилась фотография, где Адела дарит запонки своей компании премьер-министру страны, принцу Халифе бин Салману Аль Халифе. Последняя поездка в Бахрейн состоялась в 2017 году.

Чем она там на самом деле занималась - неизвестно, но там есть база ВМС США, где служит более 7000 солдат и офицеров.

Внезапная эвакуация и рак

В 2018 году Ольга Колобова внезапно уезжает в Москву. Она не попрощалась со своими друзьями и никому ничего не сообщила. С собой она забрала только кошку Луизу. Через два месяца она написала в Facebook пост для друзей, где сообщила, что лечится от рака и ее волосы снова отросли после химиотерапии.

А тем временем Колобова получила в Москве от государства элитную квартиру в комплексе "Селигер Сити" и купила Audi последней модели.

Европейские друзья Аделы думали, что она умерла от рака. Но через три года она написала Марсель: "Дорогая Марсель! Есть много вещей, которые я не могу (и никогда не смогу) объяснить! Но скучаю по тебе очень и очень…"

До 2018 года цифровых следов Колобовой в РФ нет. Но известно, что у нее три паспорта - один внутренний и два заграничных.

Русская шпионка под видом светской львицы много лет морочила головы офицерам НАТО в Европе: расследование

Фото: Адела-Ольга вернулась в Россию

По старым региональным базам данных удалось отследить, что в 23 года (в 2005 году) Колобова зарегистрировала компанию по торговле алкоголем в Краснодарском крае.

Ее отец живет в Каменске-Уральском, возглавляет военную кафедру и награжден орденом за выполнение интернационального долга в Ираке, Анголе и Сирии. Колобова, скорее всего, потомственная ГРУшница.

В 2018-2020 годах она за короткий срок стала обладательницей сразу двух квартир в Москве. Обе элитные и одна принадлежит государству.

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