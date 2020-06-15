Російська попса, нічого нового: Little Big попалися на плагіаті пісень The Black Eyed Peas

Представники Росії на Євробаченні 2021 Little Big потрапили в гучний скандал
Російська група Little Big, яка буде представляти РФ на Євробаченні 2021, потрапила в гучний скандал - популярний колектив звинуватили в плагіаті. І не кого-небудь, а самих The Black Eyed Peas.
Так, в мережі з'явилося відео, в якому популярна блогерша порівнює пісні Little Big і треки The Black Eyed Peas. Зокрема, на відео порівнюють "Uno" з "My Humps", "Go Bananas" з "Rock That body" і "I'm Okay". І дійсно - всі мелодії і ритміка дуже схожі. Деякі фрагменти навіть повністю ідентичні!
Little Big сплагіатили пісні The Black Eyed Peas
Користувачі мережі моментально відреагували на скандал. У коментарях до відеовикриття за лічені дні юзери залишили тисячі коментарів. Майже всі сходяться на думці: Little Big пішли шляхом, яким ходили і ходять до цих пір всі популярні артисти з Росії, тобто, зайнялися звичайним плагіатом.
Раніше ми писали про те, що "Квартал 95" вляпався у гучний скандал за крадіжку чужих жартів.
Автор: Марія Бойко