Российская группа Little Big, которая будет представлять РФ на Евровидении 2021, попала в громкий скандал - популярный коллектив обвинили в плагиате. И не кого-либо, а самих The Black Eyed Peas.

Так, в сети появилось видео, в котором популярная блогерша сравнивает песни Little Big и треки The Black Eyed Peas. В частности, на видео сравнивают "Uno" с "My Humps", "Go Bananas" с "Rock That body" и "I’m Okay". И действительно - все мелодии и ритмика очень похожи. Некоторые фрагменты даже полностью идентичны!

Пользователи сети моментально отреагировали на скандал. В комментариях к видеоразоблачению за считанные дни юзеры оставили тысячи комментариев. Почти все сходятся во мнении: Little Big пошли путем, которым ходили и ходят до сих пор все популярные артисты из России, то есть, занялись обыкновенным плагиатом.

Русская попса, ничего нового.

Одно полушарие земли (Россия) ворует у более развитого второго полушария земли (США)

Шел 2020 год. Люди начали узнавать, что россиянская музыка – г*вно для д*билов.

Если брать именно Евровидение 2020, то Россия отправила недоразумение, а Исландия, например, отличную поп-песню, где красивый мужчина поет о своей дочери (которая только что родилась). Очень мелодично на английском звучит и сам текст хороший.

"UNO" (песня, с которой Little Big должны были представлять РФ на Евровидении 2020 – ред.) - это какой-то простейший набор предложений, английский на уровне А2, стилизованный под Южную Америку, и бит уровня колхозного клуба нулевых.

Little Big переоцененная ф*гня для быдла. Тупее и уродливее музыки никогда не слышал. Очень обидно, что многие иностранцы ассоциируют Россию с этими ворами (в плане музыки), а не с Чайковским, например.

В российской попсе принято воровать чужие мотивы и идеи, как и в рэпе. Ничего нового.

