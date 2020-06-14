"Квартал 95" вляпався у гучний скандал: вкрали чужі жарти

Квартал 95 потрапив у новий скандал через Дізель Шоу (колаж: РБК-Україна)

Мережа була шокована побаченим

Гумористичний проект "Дизель шоу" звинуватив "Квартал 95" в крадіжці жартів. Плагіат з боку колег був проілюстрований у ролику, який 13 червня опублікували у соцмережі Instagram.

Між двома українськими гумористичними проектами виник серйозний конфлікт. Він пов'язаний з тим, що під час недавнього виступу студії "Квартал 95" використовували жарти, з якими "дизеля" виступали в 2015 році.

"Мабуть миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег з "Кварталу". І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери. Приємно, що нас вже вважають "живими класиками", але авторське право в нашій країні ніхто не відміняв. Або ми чогось не знаємо?!" - зазначено у повідомленні до відео.

Деяких підписників здивував такий вчинок "квартальщиків". Інші, навпаки, порахували, що "Дизель шоу" повели себе некоректно. Оскільки не стали спочатку обговорювати проблему з колегами, а вирішили відразу виставити на загальний огляд:

Красти - дуже підло.

У Вас набагато краще.

Не бачу нічого жахливого... Неприємна ситуація, але, якщо "Дизель шоу" має притензії, то чому цю ситуацію не прояснити з самим "Кварталом"?

Ну, у вас же був жарт тільки про англійську мову, а в "Кварталі" про більшість уроків.

Номери абсолютно різні.

Вам шкода?

Квартал 95 потрапив у новий скандал через Дизель Шоу

Нагадаємо, на ростб показують серіал "Кварталу 95".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарина Яновська