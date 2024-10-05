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Руслана призналась, почему еще не стала матерью и почему не хочет усыновлять детей (видео)

Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)
Автор: Полина Иваненко

51-летняя певица Руслана активно выступает и гастролирует, но артистку часто спрашивают, планирует ли она идти в декрет и становиться матерью. И сейчас звезда объяснила, почему не родила ребенка и заинтриговала планами.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Руслана поделилась откровенными мыслями в интервью для шоу "Неймовірна правда про зірок".

Да, певица ответила, планирует ли она усыновлять ребенка. В настоящее время среди звезд все чаще можно встретить людей, которые становятся приемными родителями.

Но оказалось, что у Русланы есть другие планы. Певица хочет родить сама. Она отметила, что хочет передать ребенку собственную энергетику.

"Я очень верю в свои силы. Я отношусь к тем людям, которые верят, что это должно быть кровное, свое. И только я должен это сделать, это энергетика. Я имею эту энергетику передать", - пояснила артистка.

Руслана объяснила, почему не родила детей (скриншот)

Также Руслана рассказала, почему не стала матерью раньше. По словам звезды, у прошлого этого не произошло из-за определенных проблем.

"Я работаю над этим. Говорю, почему этого не произошло: потому что были события, которые очень забрали меня здоровье очень. Нервы, стресс, здоровье. И это все отозвалось, в частности, на женском состоянии", - рассказала звезда.

Впрочем, сейчас она занимается этим вопросом, Оказалось, что Руслана прилагает немало усилий, чтобы стать мамой.

"Врачи надо мной еще немного колдуют. Все, я все сделаю для того, чтобы это произошло. Папа, я обещаю", - со смехом сказала певица.

 

Что известно о личной жизни Русланы

Почти 30 лет певица состоит в браке. В 1995 году она вышла за звукорежиссера и продюсера Александра Ксенофонтова. Их отношения начались неожиданно.

Руслана и ее муж (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Руслана обратилась к Ксенофонтову за профессиональным советом. Сначала они стали друзьями, а потом между ними вспыхнули романтические чувства.

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