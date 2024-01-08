Руслана показала редкое фото с мамой, на которую похожа на две капли воды

Певица Руслана Лыжичко поделилась с поклонниками редкой фотографией с мамой, которую опубликовала в своих соцсетях в честь дня рождения Нины Аркадиевны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Артистка показала маму

На опубликованном фото счастливые мама и дочь обнимают друг друга. Под публикацией Руслана трогательно поздравила самого родного человека.

В частности, певица обнародовала строки, которые ей когда-то посвятила Нина Аркадиевна.

Руслана Лыжичко с мамой (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

А теперь звезда захотела ими же обратиться к родственнице.

"Моя душа выбрала тебя и только тебя... Такую красивую и удивительную. Такую нежную и талантливую. Такую зажигательную и улыбчивую. Такую мужественную и романтичную. Такую искреннюю и щедрую... Такую, как миллиард звезд! Ты для меня все... Вся моя жизнь..."

"Ты должна быть счастлива, и я сделаю все для этого. Я все сделаю для тебя... Все невозможное. Только, чтобы мы были всегда вместе. Я люблю тебя", - написала победительница "Евровидения-2004".

Руслана Лыжичко с мамой (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Также она пожелала красавице-мамочке быть всегда счастливой.

"Я желаю тебе огромного величайшего счастья, потому что ты и есть счастье. Счастье всей моей жизни", - растрогала артистка.

Реакция пользователей

Поклонники с удовольствием присоединились к поздравлениям и отметили, что Руслана очень похожа на свою маму.