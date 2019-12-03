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Час "х" настав: Руслана записала звернення до Зеленського (відео)

STYLERЖиття    03.12.2019 - 19:02
Час "х" настав: Руслана записала звернення до Зеленського (відео)
Руслана звернулася до Зеленського (Колаж РБК-Україна)

Руслана разом з рідними героїв Небесної Сотні звернулася до Зеленського

Руслана Лижичко записала відеозвернення до президента України Володимиру Зеленського, в якому публічно закликала скликати позачергове засідання парламенту і підтримати норми, які запропонували сім'ї героїв Небесної Сотні. Вона нагадала, що досі не закінчено розслідування у справах учасників Революції Гідності.

Руслана зачитала текст звернення до Володимиру Зеленського від рідних героїв Небесної Сотні, в якому висловлено обурення з приводу зупинки розслідувань по справах Майдану.

"Рідні загиблих Героїв Небесної Сотні, постраждалі учасники Революції Гідності, їх адвокати, правозахисники, представники громадськості вже кілька разів звертали Вашу увагу на реальну загрозу зупинення слідства і втрати результатів розслідування у справах Майдану після 20 листопада цього року", - сказала Руслана

Вона нагадала, що парламент не підтримав поправки до закону, який би дозволив продовжити розслідування.

"Вони терпляче пояснювали представникам правоохоронних органів, що неможливо просто взяти і передати тисячі томів справ Генеральної прокуратури у Державне Бюро розслідувань. Вони пропонували ряд кроків для збереження слідства, а саме – просили парламент, в якому ваша фракція "Слуга народу" має більшість, розглянути правку №318 до законопроекту №2116. Вони переконували дати правову можливість слідчим по Майдану перейти в ГБР і зберегти інституційну пам'ять кількох років розслідування", - додала артистка і зазначила, що від попередньої влади рідні героїв вже чули обіцянки про те, що розслідування будуть закінчені.

"Час "х" настав, а Ви, у річницю Революції Гідності, обмежилися загальними словами, що нам потрібні реальні результати справ Майдану. Всі ці слова ми вже чули від попередніх керівників держави, які не звертали уваги на цю проблему. Тому реальність на даний момент у тому, що новим слідчим знадобиться щонайменше півроку тільки для того, щоб просто вивчити тисячі томів справ і сотень террабайт відео, фото. Незважаючи на твердження генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника ДБР, фактично це означає зупинку розслідування справ Майдану. І це безпрецедентна історія відбувається під час вашого президентства", - заявила Руслана.

Руслана гнівно звернулася до Володимира Зеленського

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