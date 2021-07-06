Руслан Квінта розповів, чому група Go_A могла не виступити на Євробаченні

"Go_A" дуже цікава група. Вони потрапили випадково в цей відбір. Вранці креативний продюсер "Євробачення. Національний відбір" Наташа Франчук прислала мені посилання на їх композицію, це посилання вже у мене відобразилося в Apple Music, ще до дзвінка Наташі. Так співпало. Це була пісня "Рано раненько". Пісня проста, але мені дуже голос дівчинки сподобався, щось в ньому таке було, що мене зачепило", - згадує Руслан.

Потім контакти колективу знайшли й подзвонили їм, щоб зробити пропозицію взяти участь у конкурсі.

"Ми знайшли їхні контакти. Вони кажуть: "Нам це взагалі не цікаво. Ми ж неформат! У нас така музика.. ви впевнені?”. Я кажу: "Хлопці, це - те, що нам потрібно, тому я б дуже хотів, щоб ви прийшли на прослуховування". Ось так колектив потрапив на відбір, абсолютно не вірячи, що вони цікаві широкій аудиторії. Але ця група перемогла на відборі, пройшла рік пандемії і написала дуже круту пісню", - резюмував продюсер.

Також Квінта розповів, як його призначили продюсером нацвідбору Євробачення.

"Коли мене призначили музичним продюсером цього відбору у нас, в Україні, у мене була мета і бажання знаходити щось дуже унікальне. Я знаю таких музикантів, вони є, але вони слабо в себе вірять. І я навіть десь сказав, що для мене важливо знайти пісню не для конкурсу, а пісню поза конкурсом. Щоб це була не спеціальна композиція для конкурсу "Євробачення", щоб ця пісня була музичним обличчям Виконавця або групи. Ніяких шаблонів", - резюмував музикант.