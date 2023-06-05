На Русановке хотят построить гребную базу. Смотрите, какой она будет (фото и видео)
На столичной Русановской косе местный бизнесмен предлагает построить гребную базу. Для этого строительства уже создали визуализацию. Однако против застройки выступают местные жители.
Визуализацией гребной базы поделились на странице "Санация" в Facebook.
Что известно о строительстве
Столичный бизнесмен Жан Запорожец хочет построить гребную базу на Русановской косе. В сети уже показали первые фото и видео проекта.
Согласно плану, на базе должны быть раздевалки, спортзал на все сезоны, укрытие, площадка для занятий спортом, освещение, спрятанные под землю мусорки с сортировкой по назначению, шесть туалетов, эллинг для лодок и смотровая площадка на крыше.
Также авторы проекта предлагают возвести двухэтажный дом на лужайке возле моста с Русановской набережной. В нем планируют сделать кафе и смотровую площадку для джазовых концертов.
Вот так может выглядеть гребная база (фото: Санация)
Почему местные против строительства
Однако против этого строительства выступили местные жители и сейчас собирают подписи под петицией, чтобы не допустить его.
Известно, что бизнесмен уже получил устные договоренности руководства КП "Плесо" и УЗН Днепровского района. Однако официальных рассмотрений предложения еще не проходило.
Активисты также обратились в эти ведомства и там их заверили, что на Русановской косе не будет новых строек.
Отметим, что местные жители против застройки косы, потому что она является цельным природоохранным объектом с уникальной для Киева флорой и фауной, а также нерестилищем для рыбы.
Эта зона является важной составляющей жилого массива и является общедоступным местом отдыха. Также она является прибрежной защитной полосой Днепра и имеет памятник ландшафта.
Активисты предлагают построить эту гребную базу на Трухановом острове или Гидропарке.
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