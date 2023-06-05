На Русановке хотят построить гребную базу. Смотрите, какой она будет (фото и видео)

На столичной Русановской косе местный бизнесмен предлагает построить гребную базу. Для этого строительства уже создали визуализацию. Однако против застройки выступают местные жители.

Что известно о строительстве

Столичный бизнесмен Жан Запорожец хочет построить гребную базу на Русановской косе. В сети уже показали первые фото и видео проекта.

Согласно плану, на базе должны быть раздевалки, спортзал на все сезоны, укрытие, площадка для занятий спортом, освещение, спрятанные под землю мусорки с сортировкой по назначению, шесть туалетов, эллинг для лодок и смотровая площадка на крыше.

Также авторы проекта предлагают возвести двухэтажный дом на лужайке возле моста с Русановской набережной. В нем планируют сделать кафе и смотровую площадку для джазовых концертов.

Вот так может выглядеть гребная база (фото: Санация)

Почему местные против строительства

Однако против этого строительства выступили местные жители и сейчас собирают подписи под петицией , чтобы не допустить его.

Известно, что бизнесмен уже получил устные договоренности руководства КП "Плесо" и УЗН Днепровского района. Однако официальных рассмотрений предложения еще не проходило.

Активисты также обратились в эти ведомства и там их заверили, что на Русановской косе не будет новых строек.

Отметим, что местные жители против застройки косы, потому что она является цельным природоохранным объектом с уникальной для Киева флорой и фауной, а также нерестилищем для рыбы.

Эта зона является важной составляющей жилого массива и является общедоступным местом отдыха. Также она является прибрежной защитной полосой Днепра и имеет памятник ландшафта.

Активисты предлагают построить эту гребную базу на Трухановом острове или Гидропарке.