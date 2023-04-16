Смотрите, как украинцы святили паски столетие назад: уникальные фото из разных регионов

Освящение пасок издавна было праздничным событием для украинцев. Для этого обряда люди наряжались в лучшую одежду и всей семьей шли в церковь.

Предлагаем вам посмотреть редкие пасхальные фото украинцев с начала прошлого века.

Как святили паски украинцы в начале ХХ века

Самым главным в подготовке к Пасхе было выпекание паски. Традиционно их готовили в четверг или в субботу. Каждый регион Украины имел свои традиции. Например, на западе Украины хозяйки старались испечь самую большую паску. Размер выпечки подчеркивал состоятельность семьи.

Этнографы неоднократно фиксировали истории, когда приходилось даже разбирать печь, чтобы вынуть из нее слишком большую пасхальную выпечку.

А вот на Закарпатье хозяева пекли несколько разных по размеру пасок. Также там существовал обычай печь "пасочки" для крестников, бедняков и для "чествования" умерших.

Пасхальный стол в Полтавской области, 1910-е годы (фото: doba.te.ua)

Освящение пасок в Карпатах (фото: Facebook/Сила рода) Освящение пасок в Карпатах (фото: Facebook/Сила рода)

Традиционно у украинцев не было принято декорировать паски белой сахарной поливкой. Обычно выпечку украшали крестами из теста - это символ терпения. А еще птичками-кукушками со сложенными крылышками - это символ долголетия.

На Пасху семья готовила около 50 писанок и крашанок. А вот в Полтавской области их количество могло достигать 300 штук. Их красили в шелухе из лука, полыни, подснежниках и гречневой полове.

Освящение пасок в Карпатах (фото: Facebook/Сила рода)

Пасха близ Ровно, 1920-е годы (фото: doba.te.ua)

100 лет назад традиционная пасхальная корзина имела почти такой же состав как и сегодня. В церковь несли паски, сало, колбасы, рыбу, масло, сыр, пшено, гречку, пшеницу, мак, перец, хрен, соль, ладан, свечу. Всем этим ели в пасхальное воскресенье.

Освящение пасок в Карпатах (фото: Facebook/Сила рода)

У храма в Херсонской области в 1910 году (фото: doba.te.ua)

Сельская семья конец XIX в., Ивано-Франковская область (фото: Локальная история)

Женщины покупают иву для освящения, Львов, нач. ХХ ст. (скриншот сайта photo-lviv.in.ua)