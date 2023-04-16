ua ru
Вс, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Смотрите, как украинцы святили паски столетие назад: уникальные фото из разных регионов

Новина українською →
Воскресенье 16 апреля 2023 08:32
Смотрите, как украинцы святили паски столетие назад: уникальные фото из разных регионов Пасхальные фото с начала прошлого века (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Освящение пасок издавна было праздничным событием для украинцев. Для этого обряда люди наряжались в лучшую одежду и всей семьей шли в церковь.

Предлагаем вам посмотреть редкие пасхальные фото украинцев с начала прошлого века.

Как святили паски украинцы в начале ХХ века

Самым главным в подготовке к Пасхе было выпекание паски. Традиционно их готовили в четверг или в субботу. Каждый регион Украины имел свои традиции. Например, на западе Украины хозяйки старались испечь самую большую паску. Размер выпечки подчеркивал состоятельность семьи.

Этнографы неоднократно фиксировали истории, когда приходилось даже разбирать печь, чтобы вынуть из нее слишком большую пасхальную выпечку.

А вот на Закарпатье хозяева пекли несколько разных по размеру пасок. Также там существовал обычай печь "пасочки" для крестников, бедняков и для "чествования" умерших.

Смотрите, как украинцы святили паски столетие назад: уникальные фото из разных регионовПасхальный стол в Полтавской области, 1910-е годы (фото: doba.te.ua)

Смотрите, как украинцы святили паски столетие назад: уникальные фото из разных регионовОсвящение пасок в Карпатах (фото: Facebook/Сила рода) Смотрите, как украинцы святили паски столетие назад: уникальные фото из разных регионовОсвящение пасок в Карпатах (фото: Facebook/Сила рода)

Традиционно у украинцев не было принято декорировать паски белой сахарной поливкой. Обычно выпечку украшали крестами из теста - это символ терпения. А еще птичками-кукушками со сложенными крылышками - это символ долголетия.

На Пасху семья готовила около 50 писанок и крашанок. А вот в Полтавской области их количество могло достигать 300 штук. Их красили в шелухе из лука, полыни, подснежниках и гречневой полове.

Смотрите, как украинцы святили паски столетие назад: уникальные фото из разных регионовОсвящение пасок в Карпатах (фото: Facebook/Сила рода)

Смотрите, как украинцы святили паски столетие назад: уникальные фото из разных регионовПасха близ Ровно, 1920-е годы (фото: doba.te.ua)

100 лет назад традиционная пасхальная корзина имела почти такой же состав как и сегодня. В церковь несли паски, сало, колбасы, рыбу, масло, сыр, пшено, гречку, пшеницу, мак, перец, хрен, соль, ладан, свечу. Всем этим ели в пасхальное воскресенье.

Смотрите, как украинцы святили паски столетие назад: уникальные фото из разных регионовОсвящение пасок в Карпатах (фото: Facebook/Сила рода)

Смотрите, как украинцы святили паски столетие назад: уникальные фото из разных регионовУ храма в Херсонской области в 1910 году (фото: doba.te.ua)

Смотрите, как украинцы святили паски столетие назад: уникальные фото из разных регионовСельская семья конец XIX в., Ивано-Франковская область (фото: Локальная история)

Смотрите, как украинцы святили паски столетие назад: уникальные фото из разных регионовЖенщины покупают иву для освящения, Львов, нач. ХХ ст. (скриншот сайта photo-lviv.in.ua)

Смотрите, как украинцы святили паски столетие назад: уникальные фото из разных регионовОсвящение пасок в Карпатах (фото: spadok.org.ua)

Раньше мы делились редкими свадебными фото киевлян нач. ХХ век.

Просматривайте также фото амулетов, которые дарили украинским военным в начале прошлого века.

Читайте РБК-Украина в Google News
паски Пасха исторические фото