У Румунії стався землетрус: зачепило Одеську область

Землетрус у Румунії стався в ніч на 31 січня, близько 3:26 за київським часом. За даними геологічної служби США, потужний землетрус амплітудою майже в 5 балів було зафіксовано в повіті Вранча.

За даними вчених, вогнище коливань земної поверхні було на глибині 120 кілометрів, однак радіус коливань перевищив 250 кілометрів.

Потужні поштовхи відчули не тільки жителі Румунії, але і всі сусідні країни – Болгарії, Молдови, а також України. Мешканці Одеської області, зокрема, Білгород-Дністровського району, повідомили, що відчули поштовхи. За даними українських експертів, рівень поштовхів був близько 4 балів.

Як повідомляє ДСНС України, землетрус магнітудою 5,1 бала не мав жодних негативних наслідків для жителів Одеської області. Звернень від місцевих жителів у зв'язку з коливаннями, не надходило.

"За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства 31 січня о 03:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 бала на території Румунії (гірський хребет Вранча), яке поширилося на територію Одеської області без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Повіт Вранча – сейсмоактивна зона, яка розташована на стику Південних Карпат (Румунія), Східних Карпат (Україна). Максимальна магнітуда на цій ділянці досягає 8,3 бала. Осередки землетрусів розташовані в консолідованій корі, а також у мантії на глибинах від 80 до 190 км. Завдяки великим глибинам і магнітудам, землетруси в повіті Вранча проявляються на величезній території – від Греції на півдні, до Фінляндії на півночі.