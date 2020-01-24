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В Україні стався землетрус: усі подробиці

STYLERЖиття    24.01.2020 - 13:49
В Україні стався землетрус: усі подробиці
Землетрус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Землетрус стався на заході України

В Україні зафіксували землетрус – підземні поштовхи сталися 23 січня в Закарпатській області. Як повідомляють фахівці, поштовхи були магнітудою 2,9 бала.

У Головному центрі спеціального контролю розповіли, що епіцентр знаходився в точці з координатами 48,30 північної широти та 23,11 східної довготи. За шкалою Ріхтера магнітуда склала 2,9. Через те, що поштовхи сталися на глибині майже 6 кілометрів, вони були майже непомітними для мешканців.

Згідно з картою, землетрус було зафіксовано в районі селищ Матійово і Фанчиково, біля районного центру Виноградів Закарпатської області близько 11 вечора 23 січня. Місцеві жителі відзначають в соціальних мережах, що жодних коливань вони не відчули. Також немає даних про які-небудь руйнування в даному регіоні.

В Україні стався землетрус: усі подробиці

Землетрус в Україні 23 січня

Варто відзначити, що в грудні схожі поштовхи фахівці зафіксували у Львівській області, в районі села Станіславчик Бродівського району. Сейсмологи давали прогнози про те, що в Закарпатті можуть виникнути невеликі землетруси, але більшість з них не перевищать магнітуду в 4-6 балів.

Заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзьора уточнив, що Закарпаття знаходиться в зоні ризику й у ґрунтах другої категорії там можливі коливання до 7 балів за 12-бальною шкалою.

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