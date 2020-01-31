У Румунії стався землетрус, поштовхи відчувалися в Україні

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Поштовхи відчувалися в радіусі 250 кілометрів

Вночі в Румунії зафіксували потужний землетрус магнітудою 4,8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Геологічної служби США.

Землетрус зафіксовано в 3:26 за київським часом у повіті Вранча. На думку експертів, вогнище коливань земної поверхні залягало на глибині 120 кілометрів.

Поштовхи відчувалися в радіусі 250 кілометрів. Країни, на території яких відчувався землетрус, - Болгарія, Молдова, Румунія та Україна.

Зокрема, у Facebook пишуть, що відчували землетрус близько 4 ранку в Білгород-Дністровському Одеської області.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті землетрусу, що стався на сході Туреччини 24 січня, зросла до 38 осіб. Всього в лікарню звернулися 1607 осіб.

Нагадаємо, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Так, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж. Землетрус було зафіксовано на глибині 10 кілометрів над землею. Землетрус відчувався в сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адыямане і Самсун. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.