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У ДСНС повідомили оперативну інформацію щодо землетрусу в Україні

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 08:12
У ДСНС повідомили оперативну інформацію щодо землетрусу в Україні
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)

Звернень від громадян до ДСНС не надходило

Землетрус у Румунії, який поширився в Одеській області, не має негативних наслідків для України. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники уточнили, що землетрус був магнітудою 5,1. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

"За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства 31 січня о 03:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 бала на території Румунії (гірський хребет Вранча), який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що вночі в Румунії зафіксували потужний землетрус магнітудою 4,8.

РБК-Україна писало, що 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Так, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж. Він був зафіксований на глибині 10 кілометрів над землею та відчувався в сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адыямане і Самсун. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії. За останніми даними загинули 38 людей.

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