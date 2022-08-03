Біженці з України можуть повторно повернутися в ЄС будь-коли, - єврокомісар
Біженці з України, які перемістилися до Європейського Союзу, а потім вирішили повернутися додому, зможуть в умовах війни потрапити до ЄС будь-коли.
Про це повідомляє РБК-Укаїна з посиланням на заяву єврокомісара з внутрішніх справ Ільви Йоханссон.
"Ми завжди будемо готові з відкритим серцем прийняти українців, які потребують допомоги", - сказала комісар ЄС під час візиту до Києва 2 серпня.
Варто зазначити, що громадянам України дозволено вільно пересуватися територією Євросоюзу та працювати там. Також вони мають право на:
- медичне обслуговування;
- житлоплощу;
- діти - на здобуття освіти.
До слова, українці, які виїжджають до України на постійній основі, мають відмовитись від статусу тимчасового захисту. Водночас у разі повернення вони зможуть у будь-який час зареєструватися для відновлення дії статусу.
Нагадаємо, за даними прикордонників, починаючи з 24 лютого з України виїхали на 2,8 мільйона осіб більше, ніж заїхали. Якщо війна затягнеться, ця цифра може збільшитися, прогнозують демографи.