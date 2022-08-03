ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Біженці з України можуть повторно повернутися в ЄС будь-коли, - єврокомісар

Новость на русском →
Середа 03 серпня 2022 04:52
Біженці з України можуть повторно повернутися в ЄС будь-коли, - єврокомісар Фото: Біженці з України можуть повторно повернутися в ЄС будь-коли (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Біженці з України, які перемістилися до Європейського Союзу, а потім вирішили повернутися додому, зможуть в умовах війни потрапити до ЄС будь-коли.

Про це повідомляє РБК-Укаїна з посиланням на заяву єврокомісара з внутрішніх справ Ільви Йоханссон.

"Ми завжди будемо готові з відкритим серцем прийняти українців, які потребують допомоги", - сказала комісар ЄС під час візиту до Києва 2 серпня.

Варто зазначити, що громадянам України дозволено вільно пересуватися територією Євросоюзу та працювати там. Також вони мають право на:

  • медичне обслуговування;
  • житлоплощу;
  • діти - на здобуття освіти.

До слова, українці, які виїжджають до України на постійній основі, мають відмовитись від статусу тимчасового захисту. Водночас у разі повернення вони зможуть у будь-який час зареєструватися для відновлення дії статусу.

Нагадаємо, за даними прикордонників, починаючи з 24 лютого з України виїхали на 2,8 мільйона осіб більше, ніж заїхали. Якщо війна затягнеться, ця цифра може збільшитися, прогнозують демографи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біженці Війна Росії проти України
NEWS
Теракт в Оленівці має стати вирішальним для визнання РФ терористом, - Зеленський
Теракт в Оленівці має стати вирішальним для визнання РФ терористом, - Зеленський
DAILY
Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими