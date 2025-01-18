Рулет из лаваша с мясом: простой и вкусный ужин за 40 минут

Рулет из лаваша с мясным фаршем - это сочетание нежного теста, сочного фарша и ваших любимых специй. Это вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое станет идеальным перекусом или закуской для любого случая.

О том, как быстро приготовить рулет из лаваша и мяса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ВСЕ ПРОСТО".

Что нужно для рулета с мясом

Для того, чтобы быстро приготовить этот вкусный ужин, необходимы такие продукты:

лаваш - 2 шт.

фарш - 350 г

яйца - 2 шт.

сыр - 200 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить рулет с мясом

Приготовление лаваша с фаршем не требует значительных усилий и особой подготовки. Сыр нужно натереть на крупной или маленькой терке. Сорт сыра можно выбрать в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями, или же совместить несколько видов сыров, чтобы сделать начинку еще вкуснее.

Переложите фарш в глубокую миску, добавьте к нему соль и перец по вкусу. Фарш можно приобрести готовый или заранее сделать самостоятельно. Важно учесть время приготовления разных видов мяса, например, куриный фарш приготовится быстрее всего.

Также разбейте к фаршу одно яйцо и тщательно перемешайте ингредиенты. Кроме этого, по желанию, к мясной начинке можно добавить мелко порезанный лук.

Для того, чтобы "собрать" все ингредиенты в рулет, первый лист лаваша равномерно присыпьте сыром, отложив часть продукта для украшения готового рулета. Выложите на сыр второй лист лаваша.

Равномерно выложите мясную начинку тонким слоем. Можно использовать ложку или силиконовую лопатку, чтобы сделать слой мяса более тонким и аккуратным.

Сверните листы лаваша с начинкой в рулет, скручивая его с более короткой стороны лаваша. Переложите рулет на противень для выпекания.

Как готовить рулет из лаваша с фаршем (скриншот / ВСЕ ПРОСТО)

Смажьте рулет желтком и равномерно присыпьте оставшимся сыром. Это создаст вкусную хрустящую корочку блюда.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте блюдо около 35 минут. После этого рулет можно нарезать на порционные кусочки и угощаться.