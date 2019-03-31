Організатори Національного екзит-полу розповіли про хід опитування

Фото: Ірина Бекешнкина (РБК-Україна)

Екзит-пол поки проходить без проблем

Національний екзит-пол, який проводять фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова, проходить без ексцесів. Про це на брифінгу сказала директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, передає кореспондент РБК-Україна.

"Поки що політ проходить нормально", - сказала вона.

Бекешкіна зазначила, що у організаторів Національного екзит-полу є дуже великий досвід проведення подібних опитувань з кінця 1990-х.

Крім того, вона нагадала, що соціологічні центри володіють методологією, яка дозволяє досить точно підраховувати голоси.

Як повідомляло РБК-Україна, консорціум з трьох соціологічних центрів (фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова) під час Національного екзит-полу на першому турі президентських виборів 31 березня опитає близько 17 тисяч виборців на 400 дільницях.

Нагадаємо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що проведення екзит-полу коштує приблизно 200 тис. доларів.