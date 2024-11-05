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Кулинарная тайна: как приготовить шакшуку как из ресторана

Вторник 05 ноября 2024 07:45
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Кулинарная тайна: как приготовить шакшуку как из ресторана Шакшука - яичница с помидорами и луком (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Блюдо из яиц, шакшука, готовят, жаря куриные яйца в томатном соусе, с добавлением лука и первого чили. Страной происхождения шахшуки считают Тунис.

О том, как готовить шакшуку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "Рецепты от mil_alexx".

Что нужно для шакшуки

Для того чтобы приготовить яичницу шакшуку, нужно такие продукты:

  • яйца - 2-3 шт.
  • перец - 150 г
  • лук - 150 г
  • чеснок - 2 зубчика
  • масло - 15 г
  • зелень - 30 г
  • помидоры - 2 шт.
  • томатный сок (или вода) - 100 мл
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • зира - по вкусу

Как готовить шакшуку

С приготовлением вкусной шакшуки справится каждый, даже ненавидящий готовить. Сначала нужно почистить лук и нарезать его на кубики.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, тогда всыпьте лук. Жарьте его в течение нескольких минут, в это время помойте и нарежьте помидор и перец, а почищенный чеснок измельчите ножом. По желанию свежий чеснок можно заменить сушеным.

Когда лук будет мягким, нужно добавить чеснок и перец и жарить овощную массу в течение 4-5 минут, постоянно помешивая. Затем добавьте помидор.

Подождите, пока помидор не пустит сок, затем влейте томатный сок или воду. После этого нужно убавить огонь и протушить овощные ингредиенты до готовности, когда они будут мягкими.

Разбейте на овощную массу яйца, по желанию можно присыпать специями. Готовьте шакшуку на маленьком огне в течение 7-10 минут. За это время овощи должны лучше протушиться.

Не нужно накрывать крышкой шашуку - желтки легко пережарить. Тем временем помойте и измельчите зелень. Рекомендуют использовать зеленый лук благодаря его легкой горчинке, но также можно использовать обычный укроп.

Когда шакшука будет готова, ее необходимо разложить на порции и присыпать измельченной зеленью.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить плацинду с тыквой.

Кроме этого, недавно рассказывали, как готовить вареники по-закарпатски или гилуны.

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