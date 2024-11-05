Кулинарная тайна: как приготовить шакшуку как из ресторана
Блюдо из яиц, шакшука, готовят, жаря куриные яйца в томатном соусе, с добавлением лука и первого чили. Страной происхождения шахшуки считают Тунис.
О том, как готовить шакшуку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "Рецепты от mil_alexx".
Что нужно для шакшуки
Для того чтобы приготовить яичницу шакшуку, нужно такие продукты:
- яйца - 2-3 шт.
- перец - 150 г
- лук - 150 г
- чеснок - 2 зубчика
- масло - 15 г
- зелень - 30 г
- помидоры - 2 шт.
- томатный сок (или вода) - 100 мл
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
- зира - по вкусу
Как готовить шакшуку
С приготовлением вкусной шакшуки справится каждый, даже ненавидящий готовить. Сначала нужно почистить лук и нарезать его на кубики.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, тогда всыпьте лук. Жарьте его в течение нескольких минут, в это время помойте и нарежьте помидор и перец, а почищенный чеснок измельчите ножом. По желанию свежий чеснок можно заменить сушеным.
Когда лук будет мягким, нужно добавить чеснок и перец и жарить овощную массу в течение 4-5 минут, постоянно помешивая. Затем добавьте помидор.
Подождите, пока помидор не пустит сок, затем влейте томатный сок или воду. После этого нужно убавить огонь и протушить овощные ингредиенты до готовности, когда они будут мягкими.
Разбейте на овощную массу яйца, по желанию можно присыпать специями. Готовьте шакшуку на маленьком огне в течение 7-10 минут. За это время овощи должны лучше протушиться.
Не нужно накрывать крышкой шашуку - желтки легко пережарить. Тем временем помойте и измельчите зелень. Рекомендуют использовать зеленый лук благодаря его легкой горчинке, но также можно использовать обычный укроп.
Когда шакшука будет готова, ее необходимо разложить на порции и присыпать измельченной зеленью.
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