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Хресна хода УПЦ МП: в МВС закликали не піддаватися на провокації

Новини » Суспільство    27.07.2019 - 14:04
Хресна хода УПЦ МП: в МВС закликали не піддаватися на провокації
Фото: учасники хресної ходи УПЦ МП (mvs.gov.ua)

Всі правоохоронці столиці забезпечують правопорядок під час масових заходів

В Міністерстві внутрішніх справ України (МВС) закликали не піддаватися на провокації під час хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Києві 27 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВС на сторінці у Facebook.

Як повідомили у відомстві, планується, що участь в хресній ході УПЦ МП вулицями української столиці візьмуть понад 20 тисяч вірян. Всі підрозділи київської поліції забезпечують правопорядок під час масових заходів до дня 1031-ї річниці хрещення Київської русі.

"Закликаємо учасників заходів не порушувати правопорядок, дотримуватися вимог чинного законодавства, не піддаватися на провокації та з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки", - наголосили в міністерстві.

Хресна хода УПЦ МП: в МВС закликали не піддаватися на провокації

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з проведенням хресної ходи УПЦ МП в Києві 27 липня обмежать рух транспорту вулицями міста. Також будуть внесені тимчасові зміни в маршрути наземного пасажирського транспорту.

Крім того, Православна церква України (ПЦУ) в неділю, 28 липня, проведе свою першу хресну ходу. Очолить хресну ходу предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Хода розпочнеться о 10:30 від Софії Київської через Володимирський проїзд, Михайлівську площу, вулицю Трьохсвятительську до парку Володимирська гірка.

Через хресну ходу в Києві змінить маршрут громадський транспорт Участь у хресній ході в Києві візьмуть понад 20 тис. осіб, - поліція
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