Хресний хід ПЦУ: коли і чому він пройде

Хресний хід (РБК-Україна)

ПЦУ проведе перший Хресний хід після отримання автокефалії

Хресний хід у Києві традиційно приурочений до Дня хрещення Русі. В цьому році він вперше пройде для ПЦУ. Детальніше про те, коли і де відбудеться Хресний хід 2019 - в матеріалі РБК-Україна.

Навіщо проводиться Хресний хід

У 988 році князь Володимир встановив на землях Київської Русі-України християнство. Точна дата хрещення Русі невідома, тому свято відзначається в день народження Володимира Великого (28 липня). Однією з його головних традицій є Хресний хід віруючих з іконами та іншими християнськими святинями.

До 1031-ї річниці Хрещення Русі в столиці заплановано кілька заходів. Урочисті молебні та Хресний хід проведуть автокефальна Православна церква України, УПЦ та УПЦ КП.

Хресний хід ПЦУ

Для помісної Православної церкви України святкування Хрещення Русі в 2019 році стане першим після об'єднання. Український Хресний хід на чолі з Блаженнійшим Митрополитом Єпіфанієм пройде в Києві 28 липня.

З 08:30 в Софії Київській почнеться божественна літургія.

О 10:30 Хресний хід пройде від Софійського собору через Володимирський проїзд, Михайлівську площу, вул. Трьохсвятительську до парку Володимирська гірка.

Біля пам'ятника князю Володимиру буде здійснений урочистий молебень.

З нагоди святкування Хрещення Русі, 28 липня з 11:00 до 13:30 в столиці обмежать рух транспорту на ділянці Володимирського проїзду від Софійської до Михайлівської площі.

Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Хресний хід 2019 від УПЦ та УПЦ КП

Українська православна церква Київського патріархату проведе Хресний хід на чолі з Патріархом Філаретом 28 липня о 12:00 біля Володимирського кафедрального собору.

Хресний хід Української православної церкви (Московського патріархату) відбудеться 27 липня о 13:30 за маршрутом від Володимирської гірки до Києво-Печерської Лаври. 28 липня о 09:00 відбудеться літургія біля Успенського собору.

Нагадаємо, в минулому році Хресний хід проводився на підтримку єдиної церкви. В ході взяло участь близько 20 тис. осіб.