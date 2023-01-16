Дети возле дома ждали родителей: в Днепре погибли супруги из Никополя
Российские оккупанты 14 января ударили ракетой в многоэтажное здание в Днепре. В результате погибли супруги Ирина и Максим, которые вместе с детьми сбежали от обстрелов из Никополя. Их дети во время удара ждали родителей возле подъезда.
Об этом в Instagram сообщила супруга брата погибшей Ирины Валерия Марченко.
В каком состоянии дети
Супруги Ирины и Максима погибли в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре. Сиротами остались 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина.
В Днепре погибли супруги из Никополя (скрин)
Валерия Марченко рассказала, что полгода назад семья переехала из Никополя в Днепр. Их квартира размещалась на 8 этаже многоэтажки.
"Сегодня можно без проблем рассмотреть цвет обоев в гостиной, ведь эти фото облетели чуть ли не весь мир", - пишет Валерия.
Квартира супругов из Никополя, погибших в Днепре (скрин)
Чудом спаслись дети Тимур и Каролина. Во время обстрела они ждали родителей на улице возле дома. Сейчас они находятся в больнице.
Недавно мы сообщали, что в Днепре погиб известный тренер по боксу. Показали фото кухни тренера до и по прилету ракеты.
Также мы писали, что от российской ракеты погибла 15-летняя девочка, которая была одна дома.