Будет тяжело, но интересно. С кем сыграет "Динамо" в Лиге Европы и что нужно знать о соперниках
Состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы сезона 2024/25. В этом турнире Украину представляет киевское "Динамо", которое ранее не смогло пройти "Зальцбург" в плей-офф Лиги Чемпионов.
РБК-Украина рассказывает, с какими соперниками осенью сыграют бело-синие и чем эти команды интересны украинским болельщикам.
С кем сыграет "Динамо" в Лиге Европы
Болельщиков киевского клуба ждет восемь сверхинтересных противостояний.
Соперники "Динамо" в домашних матчах:
- "Лацио"
- "Ференцварош"
- "Виктория" Пльзень
- РФШ
Соперники киевлян в выездных играх:
- "Рома"
- "Реал Сосьедад"
- "Галотасарай"
- "Гоффенгайм"
Первые матчи группового раунда ЛЕ пройдут 25-26 сентября. А детальное расписание поединков с датами и временем будет обнародовано 31 августа.
Чем интересны соперники "Динамо"
С римским "Лацио" киевляне в еврокубках встречали четырежды. Ни разу украинскому клубу не удалось победить итальянцев: трижды наши футболисты проиграли и однажды сыграли в результативную ничью 2:2. Случилось это, кстати, именно в Лиге Европы, правда, на стадии 1/8 финала.
"Ференцварош" киевляне обыгрывали дважды. Одна из самых памятных побед случилась в 1975 году, когда "Динамо" разгромило венгров в финале Кубка обладателей Кубков УЕФА.
В матче с "Викторией" киевляне могут отомстить за "Кривбасс" - именно криворожский клуб чехи выбили по сумме двух матчей в Третьем квалификационном круге ЛЕ.
С латвийской РФШ "Динамо" сыграет впервые на официальном уровне. Однако в этом году в феврале киевляне минимально победили рижский клуб в контрольном поединке.
Поединок с "Ромой" будет одним из самых интересных. Во-первых, с римским клубом "Динамо" играло четыре раза в еврокубках. И все матчи по-своему были памятными для украинских болельщиков. Особенно поединки группового этапа ЛЧ сезона 2003/2004, когда киевляне дважды одолели римлян, в том числе - благодаря технической победе в гостях ("Роме" было присуждено поражение из-за того, что фанаты бросили зажигалку в арбитра).
Во-вторых, за "Рому" выступает нападающий сборной Украины Артем Довбик. Поэтому это противостояние приобретет еще большую интригу.
С "Реалом Сосьедад" киевляне встретятся впервые в еврокубках. Не так давно испанцы были подвергнуты критике украинскими клубами и болельщиками за то, что подписали российского футболиста Арсена Захаряна, хотя в 2022-м испанцы принимали участие в акции в поддержку нашей страны...
В 2022 году бело-синие играли против многократного чемпиона Турции благотворительный матч и победили "Галатасарай" со счетом 3:1.
С "Гоффенхаймом" динамовцы сыграют впервые. Этот представитель Бундеслиги запомнился украинским болельщикам крепкой игрой в ЛЧ против "Шахтера" в 2018 году. Тогда "горняки" свели один матч к ничьей, и едва смогли вырвать победу в ответном матче.
Новый формат Лиги Европы
Начиная с этого сезона традиционный групповой этап заменен на единый этап лиги, включающий 36 клубов-участников (а не 32, как раньше).
Теперь каждой команде гарантировано как минимум восемь матчей на этапе лиги против восьми разных соперников (четыре домашних и четыре выездных).
Восемь лучших команд лиги автоматически попадут в плей-офф, а команды, занявшие места с девятого по 24-е, будут бороться в двухматчевом плей-офф, чтобы обеспечить себе путь в 1/8 финала.
Матчи основного этапа Лиги Европы пройдут с 25-26 сентября 2024 по 30 января 2025 года.
Ранее "Шахтер" получил соперников в Лиге чемпионов .
Также мы писали, что криворожский "Кривбасс" проиграл ответный матч "Бетису", пропустив три быстрых мяча, и покинул еврокубки.