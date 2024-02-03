Федоров рассказал о причинах сбоя в работе "Дії" во время отбора на Евровидение

В субботу, 3 февраля, украинцы должны были определить победителя Нацотбора на "Евровидение 2024" путем голосования в приложении "Дія". Но этого не произошло из-за рекордного количества пользователей и перегруженности системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, в субботу, 3 февраля, в приложении "Дія" было зафиксировано рекордное количество пользователей за всю историю проекта: вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, фиксировался наплыв в 15 тыс. запросов.

"По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в 5 раз (а запросов поступило больше в 20 раз). И поэтому возникла огромная очередь. Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика", - сообщил министр.

Федоров отметил, ситуация уже стабилизируется и через несколько часов система заработает на полную, поэтому все желающие "сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать".

"В этом году "Дія" дала возможность поболеть за фаворитов на сутки дольше и создать десятки мемов. В следующем году этого не будет", - добавил он.

Сбой в работе приложения "Дія"

3 февраля во время зрительского голосования в приложении "Дія" произошел сбой, из-за чего украинцы не смогли отдать свой голос за любимого исполнителя во время национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2024". Попытки специалистов увеличить мощности сервиса положительных результатов не дали.

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.

Ранее мы собрали все песни участников Нацотбора 2024, чтобы вы выбрали своего фаворита и отдали за него голос.

Читайте также, кто поедет на Евровидение 2024 от Украины по прогнозам букмекеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.