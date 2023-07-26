В парке "Тузловские лиманы" показали огромных бабочек: размах крыльев до 15 см (фото)

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" поделился уникальными фото бабочек, распространенных в Украине. Размах крыльев некоторых из них достигает 15 см. В пределах парка отмечено более 350 видов.

Об этом говорится на странице парка в Facebook .

Последняя неделя июля - неделя бабочек

"Эту неделю мы посвятим чешуекрылым, ведь последняя неделя июля считается - Национальной неделей бабочек", - пишут работники парка.

Бабочки или чешуекрылые - относятся к насекомым с полным превращением. То есть при жизни бабочки проходят четыре стадии развития: яйцо, гусеница, куколка и взрослое насекомое (имаго). Это превращение называется метаморфозом.

Размеры бабочек сильно колеблются. Самыми маленькими считаются моли-малыши (Nepticulidae). Недавно описанный Stigmella maya из Центральной Америки имеет размах крыльев всего 1,5-3 мм. В то же время самым большим в мире видом считается американская совка Агриппина (Thysania agrippina). Размах крыльев может превышать 30 см.

Лишь немного ей уступают павиноглазки Атлас, птицекрылы и некоторые бражники.

"Наибольший вид в Европе - сатурния грушевая или большой ночной павлиний глаз (Saturnia pyri), которая встречается и на территории Тузловских лиманов", - отмечают специалисты.

Размах крыльев разных видов бабочек может колебаться от 1,5 мм до 30 см.

Какую роль играют бабочки в природе

Они играют значительную роль в функционировании экосистем. Наряду с перепончатокрылыми (шмели, пчелы и т. п.) являются одними из лучших опылителей цветковых растений. Также является важным звеном в цепочке питания.

Основное количество видов развивается на "диких" растениях и не влияет на жизнь людей. Однако некоторые виды чешуекрылых питаются на растениях, культивируемых человеком.

Монокультура приводит к массовому размножению этих видов и наносит существенный ущерб в сельском и лесном хозяйстве. Несколько видов бабочек, в первую очередь тутового шелкопряда (Bombyx mori), уже несколько тысяч лет разводят в домашних условиях для получения тканей из коконов, которые плетут гусеницы.

Основное количество видов развивается на "диких" растениях

Махаон

Один из самых известных видов дневных бабочек - Махаон. Размах крыльев может достигать 9 см. А характерная окраска и хвостики на задних крыльях позволяют отличить этот вид от других местных видов бабочек.

Этот вид распространён по всему миру. Ареал включает Северную Африку, Европу, Азию и Северную Америку. В Украине распространен почти повсеместно. Можно встретить его и на Тузловских лиманах.

Бабочки появляются в начале апреля. В течение года развивается 2 поколения. Встретить их можно до сентября.

"Из-за широкого распространения вида, экологической пластичности и относительно высокой численности не требуется специальных мер по охране. Поэтому был исключен из Красной Книги Украины", - объясняют работники парка.

Махаон распространен по всей Украине.

Подалирий

Размах крыльев у представителей этого вида может достигать почти 8 см. Крылья бледно-кремовые с черными полосами. На задних крыльях находятся длинноватые темные хвостики.

Широко распространен в Европе, Северной Африке и Малой Азии. Встречается также в Тузловских лиманах. В последние десятилетия наблюдается расширение ареала вида на север.

Бабочки появляются в апреле и летают в двух поколениях до сентября.

Гусеница Подалирия зеленая с продольными желтыми линиями и красными точками. Перед превращением в куколку меняет цвет на кремовый. Равно как и гусеницы Махаона имеют железы осметрии для защиты от хищников.

Этот вид также был исключен из Красной Книги Украины.

Подалирий водится на Тузловских лиманах

Сатурния грушевая или большой ночной павлин глаз

Это самая большая бабочка в фауне Европы, размах крыльев которой достигает 15 см. Крылья буровато-серые с "глазом" на каждом крыле. Отсюда и происходит название всей семьи - павиноочки.

Распространена сатурния грушевая в северной Африке, большей части Европы и Малой Азии. В Украине встречается почти всюду.

Бабочки летают с середины апреля до начала июня. За год развивается только одно поколение. Взрослые насекомые активны ночью, поэтому летающих ночью бабочек часто путают с летучими мышами.

"Интересной особенностью является то, что взрослая бабочка не питается, а живет за счет запасов, накопленных на стадии гусеницы. Продолжительность жизни взрослой сатурнии составляет всего неделю-полторы", - объясняют специалисты парка.

Крупные зеленые гусеницы к августу месяца развиваются преимущественно на плодовых деревьях: абрикос, груша, черешня и т.д. В диких условиях этот вид предпочитает боярышник, терновник, сирень и другие.

Он занесен в Красную Книгу Украины в категорию "Уязвимый"

Сатурния грушевая занесена в Красную Книгу (все фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы")